Întregul scandal care îl are protagonist pe Connect-R a început în decembrie 2024, după ce acesta a fost interzis la concertul caritabil de Crăciun organizat de Magic FM. Motivul? Cântărețul a felicitat românii pentru rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024 și a subliniat suveranitatea poporului, fără a menționa explicit vreun candidat sau partid politic. Cu toate acestea, mesajul lui a fost interpretat de Magic FM drept o poziționare politică, ceea ce ar fi dus la decizia de a-l exclude de la evenimentul Magic Christmas.

Ulterior, prezent într-un podcast moderat de Gojira, Connect-R a susținut că Tudor Chirilă ar fi intervenit direct pentru a-l elimina din line-up-ul concertului de Crăciun. „Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb a apărut în peisaj un om, care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a dezvăluit Connect-R în podcastul lui Gojira.

Artistul Tudor Chirilă a reacționat vehement, în mediul online: „„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării sale la spectacolul Magic Christmas, organizat de radioul Magic FM, mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător al asociației Dăruiește Viața și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice”.

Kiss FM demontează acuzațiile lui Connect-R

Acum, postul de radio Kiss FM intervine după acuzele făcute de Connect-R. Spune că nu are nicio implicare, că postul de radio Magic FM a organizat Magic Christmas în decembrie 2024. Deși nu a avut nicio implicare, Kiss FM susține că artistul Connect-R s-a victimizat pentru a deveni viral.

Într-un clip video postat pe Facebook, Kiss FM susține că „un fake news nu se naște singur, se construiește, iar acum îl demontăm. În fiecare decembrie, lumea își dorește o poveste frumoasă. Dar, uneori, cineva are o altfel de poveste… una despre victimizare, una despre scandal, poveste presărată cu minciuni”.

Postul de radio a prezentat mai multe minciuni pe care cântărețul le-ar fi spus în ultima perioadă. Una dintre ele face referire la faptul că Magic FM nu ar fi primit-o pe fiica lui să cânte un colind în una dintre emisiuni. Totuși, postul de radio a arătat imagini cu Maya în platoul Magic FM, în timp ce interpretează o melodie, alături de alți copii.

Magic Christmas Show a fost la Magic FM, nu la Kiss FM

Kiss FM a menționat și despre afirmațiile pe care Connect-R le-a făcut despre Tudor Chirilă. Inițial, cântărețul a dat vina pe Kiss FM pentru retragerea invitației la show-ul caritabil de Crăciun, care de fapt era la Magic FM, și a precizat că își va retrage muzica de la ei.

Ulterior, în cadrul podcastului moderat de Gojira, Connect-R a mărturisit că postul de radio nu a avut nicio vină, iar decizia de a fi scos din spectacol i-a aparținut în totalitate lui Tudor Chirilă, scrie Cancan. Aceste două afirmații se contrazic.

În final, Kiss FM a arătat afișul evenimentului Magic Christmas, unde se vede clar că postul de radio Magic FM l-a organizat, nu Kiss FM. Ei nu au avut nicio implicare.

„Trebuie să fii răuvoitor să acorzi paternitatea spectacolului Magic Christamas Show unui alt radio. Magic Christam Show, prezentat de Magic FM. Dar dacă tot vrei scandal, de ce să nu arunci în mijlocul poveștii și Kiss FM, cel mai puternic brand de radio din România?

Asta nu e o scăpare, e strategie. Un fake news te poate transforma dintr-un om uitat într-un om viral. Asta nu e despre adevăr, e despre atenție. În final, faptele sunt fapte și minciunile rămân minciuni. E urât să minți cu Biblia în mână.”, a mai menționat Kiss FM.

