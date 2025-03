„În direct cu România” e emisiunea prezentată de Mihaela Tatu la Antena 1. E cea mai nouă emisiune de tip talk-show, care analizează cele mai fierbinți subiecte ale momentului – sociale, economice, culturale și morale – într-o dezbatere cu miză reală, ritm alert și implicații profunde se vede în direct, la Antena 1. Vedeta e pe post de luni până vineri, de la ora 17.00.

Având în vedere acest program încărcat de muncă, Mihaela Tatu a fost nevoită să renunțe la vacanțele dese în care mergea. Acum, doar între sezoanele emisiunii va mai putea pleca. „Anul trecut în iulie, mi-am luat o casă în Oradea. Și, începând din septembrie, am început să tot lucrez la ea. Așa încât am ales vacanțe scurte – în Toscana și la Berlin, la fiica mea.

Cea mai recentă vacanță?! Am fost la München, pentru că am avut eveniment și atunci am vizitat orașul. Dacă m-ar fi întrebat cineva acum câtva timp, aș fi spus viața mea e o vacanță, bineînțeles jucându-mă.

Pentru că mi-am organizat în ultimii ani în așa fel existența, încât să pot pleca oriunde atunci când simt că am nevoie. Dar de acum nu va mai fi vacanță ( n.r: râde) – și următoarea vacanță mai lungă va urma între sezoanele emisiunii”, a spus Mihaela Tatu pentru sursa citată.

Mihaela Tatu s-a întors în televiziune, după o pauză de 25 de ani

Mihaela Tatu, un nume consacrat în televiziune, un lider al dialogului și un arbitru al adevărului, a revenit pe micile ecrane într-un rol care i se potrivește perfect. Cu o carieră impresionantă și o vastă experiență în media, ea aduce echilibru, claritate și, mai presus de toate, încredere. Este prietena căreia i te poți confesa, omul care pune întrebările potrivite și care nu acceptă răspunsuri evazive.

Despre această revenire, Mihaela a mărturisit, emoționată: „Sunt oameni croiți să facă anumite lucruri, iar acest nou format mi-a plăcut extraordinar de mult. Știu că va schimba anumite mentalități, oamenii vor rămâne cu ceva în minte, este un format care construiește lucruri mărețe, nu este doar o emisiune. Sunt nerăbdătoare și abia aștept ca oamenii să ne descopere! Mă întorc pentru că îmi place ceea ce fac, îmi place proiectul, îmi place echipa și mă umple de entuziasm! După exact 25 de ani, s-au ivit momentul și formatul în care să cred, să-mi placă și pe care să-mi doresc să-l fac!”.

De luni până vineri, între 17.00 și 19.00, „În direct cu România” le aduce telespectatorilor dezbaterea zilei, fără ocolișuri și fără compromisuri, la Antena 1.

