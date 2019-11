De Andreea Romaniuc Archip,

Artista este din ce în ce mai sexy. Marți seară, la un eveniment monden, Andreea Antonescu și-a etalat noua tunsoare, în timp ce silueta ei trasă prin inel și decolteul generos erau puse în evidență de o rochie scurtă, neagră. Vedeta este pusă peste schimbări, așa că a început cu părul. În secret, fără să anunțe pe nimeni, cântăreața s-a lăsat pe mâinile hair stylistului.

“Sunt pe principiul niciodată să nu spui niciodată și mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să pun în practică această zicală. Întotdeauna am fost adepta părului lung, niciodată nu m-aș fi văzut tunsă. Chiar ieri râdeam cu Perjovschi, care mi-e și prieten și care mă tundea și care mă întreba: «Ești sigură că vrei atât de scurt?», «Da, un pic mai scurt se poate?», «Ești sigură?», «Da, sunt foarte sigură»”, ne-a povestit ea.

Iubitul a complimentat-o

Artista nu l-a anunțat nici măcar pe iubitul ei de schimbarea pe care o avea în plan. Practic l-a pus în fața faptului împlinit și nici nu i-a cerut părerea. “În general, sunt persoana care face ce simte, niciodată tertipuri, niciodată nu apelează la strategii de marketing sau de PR, pentru că sunt eu, îmi asum lucrul acesta cu bune și cu rele, asta e cel mai important pentru mine: să mă simt bine în pielea mea. Întotdeauna am făcut tot ce mi-a trăsnit prin cap și dacă a fost cineva nemulțumit în jurul meu, a putut să își păstreze părerea. Totodată nu sunt persoana care să întrebe: «Îți place?». Nu. Pentru că, Doamne ferește, s-ar putea să mă lovesc de un răspuns negativ, care să nu îmi convină și ce rost are să iscăm un scandal. Dar bineînțeles că am primit complimente de la iubitul meu, îți spun sincer”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Antonescu.

Video: Bogdan Sorocan

