Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La Răscruce de Vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Din distribuția filmului mai fac parte Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes și Ewan Mitchell. Emerald Fennel regizează după propriul scenariu și produce filmul alături de Josey McNamara și Margot Robbie. Tom Ackerley și Sara Desmond sunt producători executivi.

Echipa din spatele camerelor de filmare este completată de Linus Sandgren ca director de imagine, Suzie Davies ca designer de producție, Victoria Boydell ca editor, Kharmel Cochrane ca director de casting și Anthony Willis compositor. Jacqueline Durran e designer de costume, iar Charli XCX semnează muzica originală.

Distribuit de Vertical Entertainment, filmul „La Răscruce de Vânturi” ajunge pe marile ecrane din țară din 11 februarie 2026.

