Întrebată de Paula Chirilă dacă a intrat în competiție cu gândul că este un concurs sau a luat-o ca pe o joacă, Larisa Iordache a mărturisit că pentru ea a fost o competiție.

„Făcând 20 de ani de gimnastică de performanță, cumva o iei în serios. Pentru noi a fost o competiție și ne-am dorit să fim acolo, cât mai în față, dar până la urmă, fiecare concurent a avut o zi mai puțin plăcută și la noi s-a dovedit că a fost ziua aceea mai puțin plăcută”, a spus Larisa, potrivit Spynews.

„Ne-am și distrat și am încercat să nu fim pe atât de competitive, deși am tras tare. Nu ne-am dus în plimbare, ne-am dus cumva să câștigăm premiul cel mare, doar că atât a fost pentru noi.

(…) Noi ne-am înțeles bine cu toate echipele, dar în momentul în care noi am fost propuse pentru ultima șansă am fost uimite.

(…) Strategia este strategie și fiecare dintre ei își dorește să ajungă cât mai departe. Am auzit că le era teamă de noi, dar am luat-o ca pe o competiție și ca pe un avantaj al nostru pentru că și partea asta pe noi ne ajuta să fim în față și să fim cele mai bune”, a spus Larisa Iordache.

„A fost un șoc pentru noi că am fost votate. Ce-i drept, nu ne așteptam. Am primit patru sau cinci voturi. Eu simțeam ceva de dimineață și am zis că trebuie să fim pregătite cumva că este o competiție și atunci cel mai bun trebuie să iasă”, a mai declarat Larisa Iordache.

