Larisa Iordache și Diana Bulimar sunt foarte apropiate, însă relația lor de prietenie a fost presărată și cu momente tensionate. S-au împrietenit în anul 2007, atunci când Larisa a ajuns la Onești. În toți acești ani de prietenie, cele două au avut și perioadă în care nu și-au vorbit.

Gimnastele au fost certate timp de 3 ani, iar Larisa Iordacha a oferit detalii despre această perioadă într-un interviu pentru OK! Magazine. „Ca-n orice relaţie. Am stat trei ani în care nu prea am vorbit. Când ne întâlneam, vorbeam, evident. Întâi de toate, ştim că trebuie să fim mature şi să comunicăm, chiar dacă avem o problemă. Dar nici nu suntem genul care să vorbim zilnic, să ne dăm raportul.”

„Toţi antrenorii ne spuneau că arătăm ca două gogoşi”

În emisiunea de la Antena 1, America Express, cele două se strigau „Gogo”, poreclă pe care o folosesc încă din urmă cu 20 de ani. „Prin 2012, când ne-am întors de la Olimpiada de la Tokyo, am avut două săptămâni libere, după o perioadă de şase luni în care ne-am antrenat continuu – pentru că, în anul acela, pentru noi n-au existat decât Europenele şi Olimpiada. Şi, în vacanţa cu familia, am exagerat un pic cu mâncarea şi ne-am întors cu multe kilograme în plus, de toţi antrenorii ne spuneau că arătăm ca două gogoşi. Şi au început să ne strige Gogo şi-așa am rămas amândouă cu porecla asta”, a povestit Diana Bulimar.

Diana Bulimar antrenează copii la complexul domnului Ţiriac

Diana Bulimar este antrenoare de gimnastică la complexul domnului Ţiriac. Nu și-a imaginat că are atât de multă răbdare cu cei mici și și-a dat seama că îi place foarte mult ceea ce face.

„Eu antrenez grupe de copii de 2-7 ani la complexul domnului Ţiriac. Ador ce fac acum. Nu am crezut că am atât de multă răbdare cu copiii, pentru că atunci când eram gimnastă, eram foarte repezită. În schimb acum, de când sunt cu copiii, sunt schimbată. E atât de frumos să-i vezi cum evoluează! M-am topit toată când m-am întors după Sărbători şi am văzut că toţi au venit la mine cu desene. Pe lângă asta, am descoperit lumea gimnasticii neprofesioniste, cu concursuri și spectacole unde poţi prezenta un exerciţiu de un minut și jumătate, exact ca în gimnastică.”

Larisa Iordache este antrenoarea la Dinamo

După ce s-a retras, Larisa Iordache antrenează gimnaste pentru performanță. Ea are și o tehnică prin care își face elevele să respecte regulile impuse de ea. „Eu antrenez gimnaste pentru performanţă, de la 7 la 14-15 ani, la Clubul Dinamo. Îmi place foarte mult ce fac. (…) Da, dar nu sunt niciodată dură. Eu, ca să le mustrez când nu respectă indicațiile, nu le mai bag în seamă. Indiferența e cea mai dură pedeapsă, decât să ţip sau să mă enervez.”

