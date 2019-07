De asemenea, Adela Popescu și soțul ei au decis să li se alăture celor doi, mai ales că aceștia sunt buni prieteni. Laura a povestit totul pe blogul personal.

„Din tot ce am vizitat în lumea asta, tot Bali a rămas locul meu de suflet. Îmi place cel mai mult!”, a mărturisit Laura Cosoi, încă din vacanţă. Ultima dată a fost în acelaşi resort acum 4 ani, cu Cosmin. Acum au revenit căsătoriţi şi în formulă de trei, iar bucuria a fost copleşitoare.

„Când am ajuns la recepţia resortului, am fost cuprinsă de mari emoţii. Toate amintirile mi-au revenit în minte. Acum, iată, ne întoarcem în formulă de trei! Este un loc excepţional dacă vrei să mergi cu copiii. Au orezării în jur, unde noi am făcut trasee cu Rita la apus şi alei de jur împrejur, unde poţi merge şi cu căruciorul. Au meniuri special concepute pentru cei mici, loc de joacă şi piscină. Peste tot domneşte o atmosferă de armonie şi pace. Când ne-am interesat noi, nu aveau locuri, dar am avut noroc cu un last minute şi aşa am putut închiria o villa pentru 5 zile”, povesteşte Laura Cosoi pe blogul ei. După cele 5 zile aici, s-au mutat la un alt resort între orezării, foarte aproape de junglă. Mic, cochet, cu câteva vile care îi aduceau aminte de casele din Maramureş.

„Drumul pe care l-am străbătut până acolo îmi place să-l consider unul iniţiatic. Spun asta pentru că mi s-a părut că înţeleg însăşi esenţa acestor locuri, mergând pe acolo. Am început prin a trece prin curtea unor localnici, care ne-au îndrumat amabili, am străbătut o parte din drum prin junglă, apoi prin orezării. Am văzut sumedenie de păsări colorate, fluturi şi câini şi am trecut pe lângă lanuri de orez verde-crud. Ne-am întâlnit cu fel de fel de oameni, un mix interesant de localnici şi turişti, care parcă toţi respectau spiritul locului: un fel de pace pe care nu-ţi vine să o tulburi cu vreun cuvânt”, mai spune vedeta. În toată perioada s-au plimbat mult, au vizitat temple, s-au răsfăţat la spa, au savurat liniştea locurilor, dar şi fresh-uri de pepene şi multe bunătăţi specifice locului (…)”, explică Laura pe blogul personal.

