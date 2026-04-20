ÎCCJ a emis un comunicat cu privire la soluția de stabilire a imprescriptibilității dreptului de a reporta soldul sumei negative a TVA. Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, compus din 25 judecători ai instanţei supreme, a stabilit, luni, că, în interpretarea şi aplicarea art. 1473 din Codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil.

„Soluţia stabileşte, astfel, că orice agent economic sau persoană fizică, care are calitatea de contribuabil şi are de reportat sume de TVA pe care le-a plătit şi pe care nu le poate compensa cu TVA datorat, poate să facă acest lucru ulterior, până la încetarea activităţii, fără a i se putea opune prescripţia”, au transmis reprezentanţii ÎCCJ.

Aceștia au mai menţionat că decizia „aplică principiile constituţionale ale fiscalităţii şi ţine seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanţei de TVA şi asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil şi organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului”.

ÎCCJ menționează că decizia este definitivă şi obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, considerentele urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, Partea I.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE