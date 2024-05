„O surpriză ținând cont de vârsta pe care o am! Am 42 de ani, am rămas însărcinată la 41 într-o perioadă foarte grea a vieții mele, în care nu m-am așteptat să se mai întâmple!

Când mă întrebai, spuneam că îmi mai doresc un copil! Cosmin și-a dorit foarte mult, s-a și exprimat în sensul acesta! Eu ziceam că o să se întâmple dacă vrea Dumnezeu!

Cumva, cred că în mintea mea a fost ideea că sunt înaintată în vârstă și nu se va întâmpla! Și el are 48 de ani, nu suntem la prima tinerețe.

Dată fiind situația în care mă aflam, cu tot contextul, a fost o surpriză superbă! Am plănuit copilul, ni l-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși că s-a întâmplat!

Nu îți iese tot timpul! Mi se pare că mama e în continuare cu mine! Nu mi se pare că nu mai este când vorbesc de ea! Atunci, mi se pare că acest copil îmi dă energia de care am nevoie ca să pot să fiu în regulă și pentru celelalte fetițe!”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Ego.ro.

Cum va naște Laura

Invitată în cadrul unui eveniment monden din Capitală, Laura Cosoi a mărturisit că încearcă să facă față ultimei perioade de sarcină. Peste o lună, actrița își va tine în brațe cel de-al patrulea copil. „Cum voi fi eu mamă pentru a patra oară cred că depinde de multe lucruri și nu are neapărat legătură cu copiii.

Este vorba despre cât sunt de liniștită, cât de bine merg proiectele, cum mă înțeleg cu Cosmin, dacă dorm sau nu, dacă fac sport sau nu. Depinde cum este copilul.

Toate cele trei fetițe nu au fost agitate. Au dormit nopțile, am reușit să alăptez mereu. În viața mea, lucrurile au mers bine. Mă aștept să fie totul în regulă, doar că nu se știe niciodată.”, a spus Laura Cosoi pentru Playtech.ro.

Laura Cosoi a mărturisit că își dorește să nască natural, la fel cum s-a întâmplat și în cazul celor trei fetițe. „Doamne-ajută să fie sănătos… copilul! Vreau să nasc natural, am născut toți copiii pe cale naturală. Pentru mine, nașterile naturale sunt cele mai frumoase experiențe personale”.

