Celebra actriță Laura Cosoi trăiește alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele trei fetițe ale lor, Rita, Vera și Lara, într-o locuință deosebită în București. Cuplul, foarte apreciat de fani, așteaptă acum și al patrulea copil, Laura Cosoi fiind însărcinată. Casa lor este o adevărată oază de liniște și rafinament, reflectând perfect personalitatea și stilul de viață al familiei.

Locuința din București este amenajată cu mult bun gust, îmbinând elemente moderne cu accente clasice, creând astfel un spațiu confortabil și primitor pentru întreaga familie. De asemenea, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean mai dețin și o căsuță de poveste în Maramureș, situată în mijlocul naturii, unde se retrag pentru a se relaxa și a petrece timp împreună.

De ceva timp, Laura Cosoi a decis să se retragă puțin din lumina reflectoarelor pentru a se dedica exclusiv familiei sale. Cu toate acestea, ea nu a întrerupt legătura cu fanii săi, menținând o prezență activă pe rețelele de socializare. Prin intermediul pozelor, textelor și filmulețelor postate în mediul online, admiratorii ei au ocazia să vadă fragmente din viața ei de zi cu zi, inclusiv imagini cu casa în care locuiește alături de familia sa.

„Pătuțul a fost ales astfel încât să aibă designul unui leagăn tradițional, așa cum se găsea la bunicii de demult, în fiecare casă cu prunc. Avem și unul foarte vechi de acest gen, la casa noastră din Maramureș”, scria Laura Cosoi pe blogul său în urmă cu câțiva ani.

Laura Cosoi a primit vestea că va deveni mamă pentru a patra oară, într-un moment greu din viața ei

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se pregătesc să devină părinți pentru a patra oară. Cei doi au împreună trei fete, însă sexul celui de-al patrulea copil nu l-au dezvăluit încă. Recent, artista a mărturisit ce a simțit în momentul în care a aflat că va deveni mamă din nou.

„O surpriză ținând cont de vârsta pe care o am! Am 42 de ani, am rămas însărcinată la 41 într-o perioadă foarte grea a vieții mele, în care nu m-am așteptat să se mai întâmple!

Când mă întrebai, spuneam că îmi mai doresc un copil! Cosmin și-a dorit foarte mult, s-a și exprimat în sensul acesta! Eu ziceam că o să se întâmple dacă vrea Dumnezeu!

Cumva, cred că în mintea mea a fost ideea că sunt înaintată în vârstă și nu se va întâmpla! Și el are 48 de ani, nu suntem la prima tinerețe.

Dată fiind situația în care mă aflam, cu tot contextul, a fost o surpriză superbă! Am plănuit copilul, ni l-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși că s-a întâmplat!

Nu îți iese tot timpul! Mi se pare că mama e în continuare cu mine! Nu mi se pare că nu mai este când vorbesc de ea! Atunci, mi se pare că acest copil îmi dă energia de care am nevoie ca să pot să fiu în regulă și pentru celelalte fetițe!”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Ego.ro.

