Din februarie, Laura Cosoi prezintă la Antena Stars emisiunea „Vacanță de vedetă”. „Au trecut mulți ani de când aștept un proiect care să-mi fie pe suflet și care să mi se potrivească și mă bucur foarte mult că am această șansă de a avea propria mea emisiune, care să mă reprezinte. «Vacanță de vedetă» este un proiect care îmi aduce satisfacții, în cadrul căruia mă reîntâlnesc cu oameni dragi și mă bucur că descoperim locuri noi, destinații fascinante de vacanță, iar magia asta a călătoriei este una fantastică.

Noi călătorim, în mare parte, cu cei mici și mi se pare că cele mai frumoase salturi pe care copiii le au se întâmplă în timpul călătoriilor. Mereu am crezut că cele mai bune investiții pe care le putem face sunt călătoriile și sper că și publicul va regăsi energia bună din platou, cu fiecare ediție urmărită”, spunea la momentul lansării actrița, care a avut nenumărați invitați în show-ul ei.

Laura Cosoi: „Acolo am trăit cu părinții mei ultimele momente, cele mai frumoase”

În ediția de ieri, pe canapeaua Laurei Cosoi a stat cântăreața Alexandra Ungureanu, care a povestit despre vacanța ei din Maramureș. Actrița e strâns legată de acea zonă a țării, astfel că a început să lăcrimeze când artista a început să fredoneze câteva versuri dintr-o melodie populară.

Imediat a venit și cu explicații: „Pentru mine, Maramureșul este foarte acasă și îmi aduce aminte de părinții mei, pentru că acolo am trăit cu părinții mei ultimele momente, cele mai frumoase din viețile noastre.

Maramureș este un loc care mie îmi este pe suflet, este a doua casă cum s-ar spune, deși nu am avut neapărat rude în Maramureș, tatăl meu fiind din Zalău, deci cumva la graniță. Sufletul meu e acolo, acolo am botezat copiii. (…) Am cumpărat acolo un teren și urmează să ridicăm o casă să salvăm o casă veche de 100 de ani”, a spus Laura Cosoi la Antena Stars, conform Spynews.

„Ce îmi place mie în Maramureș este că este inepuizabil de ofertant pentru activități. Mă refer la mănăstirile clasice, apoi la bisericuțele de lemn care sunt foarte înalte, membre UNESCO, la Sighet, Memorialul Durerii, un loc ce trebuie vizitat”, a mai spus actrița.

Laura Cosoi naște curând al patrulea copil

Peste o lună, Laura Cosoi își va tine în brațe cel de-al patrulea copil. „Cum voi fi eu mamă pentru a patra oară cred că depinde de multe lucruri și nu are neapărat legătură cu copiii. Este vorba despre cât sunt de liniștită, cât de bine merg proiectele, cum mă înțeleg cu Cosmin, dacă dorm sau nu, dacă fac sport sau nu.

Depinde cum este copilul. Toate cele trei fetițe nu au fost agitate. Au dormit nopțile, am reușit să alăptez mereu. În viața mea, lucrurile au mers bine. Mă aștept să fie totul în regulă, doar că nu se știe niciodată.”, a spus Laura Cosoi pentru Playtech.ro.

Laura Cosoi a mărturisit că își dorește să nască natural, la fel cum s-a întâmplat și în cazul celor trei fetițe pe care le are deja cu Cosmin Curticăpean. „Doamne-ajută să fie sănătos… copilul! Vreau să nasc natural, am născut toți copiii pe cale naturală. Pentru mine, nașterile naturale sunt cele mai frumoase experiențe personale.

Fetițele au fost foarte fericite și Rita a fost foarte nostimă. Mi-a zis că o luăm iar de la capăt și că mă va ajuta să schimb scutece. Fetele, în general, au acest instinct matern. De fiecare dată, la ecografii am mici emoții. Sper să fie totul în regulă, dar eu simt deja că totul este bine. Totul este în regulă! Este o sarcină la o vârstă înaintată, am 42 de ani… Eram convinși că nu o să se mai întâmple, dar s-a întâmplat pur și simplu. Ne doream, dar nu ne așteptam. N-am făcut tratamente sau ceva de genul”, a mai declarat Laura Cosoi.

