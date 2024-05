Anda Adam și soțul ei au postat un videoclip care surprinde cele mai importante momente din relația lor, inclusiv cererea din căsătorie. Artista și Yosif Mohaci au anunțat că se vor căsători religios pe 29 iunie. Nu vor sărbători la restaurant, ci în club.

„Suntem pregătiți să facem o nuntă ca în povești, așa că, pe 29 iunie voi îmbrăca rochia de mireasă. Va fi o nuntă atipică, în club, nu într-un restaurant și ne pregătim intens pentru ziua cea mare. Să ne țineți pumnii să ne iasă totul așa cum am dorit”, a scris Anda Adam, pe Instagram, potrivit Spynews.

Anda Adam spunea în urmă cu câteva săptămâni că atât ea, cât și soțul ei, și-au dorit o nuntă mare, așa că, vor avea 500 de invitați la eveniment.

Anda și soțul ei vor avea și o a doua pereche de nași, pe lângă Tzancă Uraganu și Alina Marymar „Jumătate vin din străinătate din partea soțului: Paris, Elveția… Noi de aia am fost așa indeciși, pentru că nu știam dacă să o facem aici sau să o facem în străinătate, pentru că el este născut la Paris, este francez și atunci toți invitații lui, 80%, vor veni de acolo.

Restul sunt ai mei, de aici. Avem o echipă întreagă (n.r. pentru organizarea nunții), pentru că ar fi foarte complicat”, declara Anda Adam, la Xtra Night Show.

Ce sacrificii face Anda Adam pentru a rămâne gravidă

„Ne mai dorim un copil! Noi l-am comandat de anul trecut, însă a întârziat livrarea. Vine din China (n.r. – râde). Eu îmi doresc o fetiță, iar soțul cred că tot o fetiță. Un Cane Corso (n.r. glumește Joseph). Doar fetițe ne dorim, că o fi una, că or fi două”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.ro

„Au existat niște speculații, la un moment dat, pentru că nu mai sunt eu așa de definită. Dar, am avut și perioade în care te mai și răsfeți, am mai făcut și niște tratamente pentru a fi siguri că vom face și copii, iar atunci, da, câteva kilograme în plus se văd imediat, dar îmi revin acum, pentru vară”, a mai spus artista.

