Laura Cosoi urmează să devină mamă pentru a patra oară peste doar câteva luni. 2023 a fost un an greu pentru actriță, după ce mama ei s-a stins din viață, însă trăiește și o mare bucurie în același timp, fiind însărcinată din nou. Într-un interviu pentru click.ro, Laura a mărturisit că știe sexul celui de-al patrulea bebeluș, însă momentan dorește să țină acest lucru doar pentru familie.

„Eu știu deja ce o să fie, pentru că sunt deja în patru luni, însă nu o să spun deocamdată, păstrez doar pentru noi secretul!”, a declarat vedeta. Laura Cosoi are deja trei fetițe, iar acum toată lumea așteaptă să vadă dacă următorul copil este băiețel.

Întrebată dacă este grea viața cu trei fetițe, actrița a menționat că soțul, Cosmin Curticăpean, dar și socrii o ajută foarte mult cu creșterea copiilor, mai ales că ea are o mulțime de proiecte. „Nu e greu! Depinde cum ești obișnuit. Acum nu mai stai liniștită și îți bei cafeaua, deși poți să faci și chestia asta. Dacă te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor și te aștepți să ți se schimbe viața nu are cum să fie greu, mai ieși din zona ta de confort. Nu pot să mă plâng, mai am timp și de mine. Copiii sunt la creșă, la grădi, sunt zile când nu filmez neapărat, spun și «Nu», nu am nicio obligație față de nimeni, trebuie să fiu eu bine, mă văd și cu prietenii, mă duc și în parc”.

„Mi-am dorit foarte mult să mă reîntorc în televiziune”

Deși este însărcinată în 4 luni, Laura Cosoi nu a renunțat la teatru și nici la filmările pentru serialul de la Antena 1, „Bravo, tată!”. Actrița este bucuroasă că revine pe micul ecran, pentru că și-a dorit să facă din nou acest pas.

„În primul rând mi-am dorit foarte mult să mă reîntorc în televiziune, într-o formulă care să mă avantajeze, să mă ungă pe suflet. Mi se pare că un serial de comedie este, practic, exact ce îmi trebuie în momentul ăsta, iar «Bravo, tată!» este absolut minunat, e foarte bine scris, am colegi minunați, care îmi sunt și prieteni, mulți dintre ei. Realmente ne și distrăm foarte tare pe platoul de filmare și sperăm ca și cei de acasă să resimtă energia noastră bună”.

Laura Cosoi a dat câteva detalii și despre rolul său în serialul de la Antena 1. „Sunt Zen, solară, luminoasă, Letiția, orientată mult spre spiritualitate, feng shui, numerologie, astrologie, deci cumva vin să purific sufletele celor din jurul meu, să le curăț chakrele și îmi cam iese!”.

În serialul „Bravo, tată!”, Romică Țociu este iubitul Laurei Cosoi, însă aceasta a filmat foarte mult și alături de Liviu Vârciu. „Am iubit, pe Romică Țociu, și joc mult cu Liviu Vârciu! Și cu ceilați! Și cu Diana Cavallioti, colega mea, care e foarte mișto și pe care o simpatizez dincolo de ecran, este o actriță foarte bună și mă bucur mult că acum avem șansa să fim împreună pe set!”, a declarat actrița pentru sursa mai sus-menționată.

Serialul de comedie „Bravo, tată!” revine cu un nou sezon, din 18 februarie, la Antena 1

Comedia Bravo, tată!, ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru bărbați din medii complet diferite, care se confruntă cu provocările parentale într-o manieră complet unică, revine cu un nou sezon, din 18 februarie, la Antena 1. Serialul va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la ora 20.00.

Fanii producției sunt invitați să se pregătească pentru o nouă doză de amuzament, alături de cei patru protagoniști: un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce comercializează haine și parfumuri din portbagaj.

