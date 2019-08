Alături de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie de la nuntă. „Cei mai frumoși 7 ani din viața mea, sunt cei petrecuți alături de iubitul meu care acum 4 ani mi-a devenit soț! ????”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

În luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Rita.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-au creștinat fiica în Maramureș. Întrebată despre eventualitatea de a avea și al doilea copil, actrița a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei își doresc acest lucru. „Minim unul. Amândoi ne dorim foarte mult şi e un noroc că în momentul în care am născut, am venit acasă şi amândoi am zis că ne mai dorim un copil Adică chiar în primele luni, când de obicei nu te mai gândeşti la un copil, dar mi se pare că pentru Rita ar trebui să facem asta şi ea e completă în momentul în care mai are un frate sau o surioară, pentru că până atunci, jumătate eu, jumătate el”, a declarat Laura Cosoi.

