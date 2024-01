Vestea că Laura Cosoi este însărcinată pentru a patra oară a luat pe toată lumea prin surprindere. Actrița are trei fetițe minunate, iar acum așteaptă cu mare nerăbdare și cel de-al patrulea copil. Momentan, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean nu au anunțat sexul bebelușului.

Chiar și Adela Popescu a fost puțin uimită atunci când a aflat că Laura Cosoi este din nou însărcinată. Prezentatoarea TV a lăsat un comentariu la fotografia actriție, unde anunța sarcina, și a stârnit amuzamentul multora. „Pui așa o presiune…”, a scris soția lui Radu Vâlcan pe una dintre rețelele de socializare.

Adela Popescu are trei băieți, iar la un moment dat a discutat cu soțul ei dacă să mai facă și al patrulea copil în speranța că va fi fetiță. Deși ar fi dorit să aibă și o fetiță, cuplul a hotărât că este suficient pentru ei trei copii.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el: Nu, nu, uită discuția asta”, a povestit Adela Popescu, în cadrul podcastului Oanei Andoni.

Adela Popescu, mărturisiri despre viața cu trei copii

Vedeta a făcut mărturisiri și despre viața cu trei copii, cum reușește să se organizeze. „De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi.

Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor. Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală..

Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a precizat Adela Popescu, conform unica.ro.

Laura Cosoi este însărcinată cu al patrulea copil

Pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a distribuit o fotografie cu ea, în costum de baie, în care i se vede perfect sarcina. Așa a anunțat că e însărcinată cu al patrulea copil, care va veni pe lume anul acesta. Totodată, ziua de 2 ianuarie are mare însemnătate pentru vedetă, căci își sărbătorește ziua de naștere.

Actrița nu a anunțat încă și sexul bebelușului. „Miracolul vietii #DarulLuiDumnezeu #ziuamea #douainimi #onouaviata #binecuvantare #familie #totul #innumeleiubirii”, a transmis Laua Cosoi, care a fost felicitată de o mulțime de fani și de vedete.

„Felicitări, Laura!!!🙏🏻 Ce veste faină!✨🥂”, i-a scris Jojo Laurei Cosoi. Și Giulia Anghelescu a reacționat. „🤍 ce veste minunată! Vă îmbrățișăm!”.

