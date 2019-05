Laura Cosoi, despre al doilea copil. „Am venit amândoi acasă și am zis că ne mai dorim unul”

În luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-au creștinat fiica în Maramureș.

Întrebată despre eventualitatea de a avea și al doilea copil, actrița a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei își doresc acest lucru.

„Minim unul. Amândoi ne dorim foarte mult şi e un noroc că în momentul în care am născut, am venit acasă şi amândoi am zis că ne mai dorim un copil Adică chiar în primele luni, când de obicei nu te mai gândeşti la un copil, dar mi se pare că pentru Rita ar trebui să facem asta şi ea e completă în momentul în care mai are un frate sau o surioară, pentru că până atunci, jumătate eu, jumătate el”, a declarat Laura Cosoi pentru Antena Stars.

Vedeta a vorbit și despre fetița ei, Rita.

„Nouă ne e dor de Rita şi când e în camera de lângă, ca să înţelegi.. E un copil foarte, foarte bun. Un copil blând, nu are toane. E un copil de la care ştii la ce să te aştepţi. Comunicăm extraordinar de bine, doarme noaptea. Chiar doarme de la început. E un copil care ne-a împlinit şi cumva ne-a cununat cu totul, cu relaţia şi nu putem să ne mai imaginăm viaţa altfel sau cum era înainte. Mi se pare că e vorba despre altcineva… Sincer, noi eram foarte sudaţi. Ne-am dat seama de asta şi când a venit Rita. Într-adevăr, e o încercare un copil, dar noi facem echipă. Suntem o echipă şi iubirea cumva e mai mare pentru că e omul care m-a făcut mamă, eu sunt persoana care l-a făcut tată şi când ne uităm la Rita, ni se pare incredibil”, a mai spus ea.

