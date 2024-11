Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt exemplul perfect al unui cuplu unit și dedicat familiei. Părinți a patru fetițe, cei doi reușesc să facă față provocărilor vieții de zi cu zi, păstrând un echilibru între carieră, familie și timpul petrecut împreună. Actrița și soțul ei demonstrează că, deși parentingul poate fi dificil, dragostea și organizarea fac totul posibil.

Anul acesta, familia lor s-a mărit cu venirea pe lume a Aidei, cea de-a patra fiică. Momentul a fost unul plin de emoție, iar Laura Cosoi a declarat că, deși viața cu patru copii poate fi solicitantă, fericirea adusă de fiecare dintre ei este incomparabilă.

„Nu am o frică anume, suntem destul de relaxați cu copiii. Dar acum, de când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel, nu am face față. Rita e la clasa pregătitoare, Vera – la grădiniță, iar Lara, la creșă. Sunt multe schimbări. Acum a venit și Aida, și fiecare copil are nevoie de noi, pe rând sau împreună. Ne ocupăm de multe. Le ducem la sport, la spectacole de teatru, la concerte, ne preocupă educația lor, pentru că puterea exemplului nu ni se pare suficientă. Trebuie să aibă un comportament responsabil și în afara familiei. Le învățăm cum să aibă grijă de ele însele și să nu uite de surori, chiar dacă se văd cu prietenii. Cel mai important e să fim atenți unii la ceilalți”, a declarat Laura Cosoi pentru viva.ro.

„Cosmin e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele”

Laura recunoaște că unul dintre cele mai mari avantaje în gestionarea vieții de familie este implicarea soțului ei, Cosmin Curticăpean. Acesta nu doar că îi oferă sprijin în creșterea celor mici, dar se ocupă activ de educația și dezvoltarea lor. Rita, Vera și Lara, fiicele mai mari, sunt implicate în activități creative și sportive, grație tatălui lor.

„Cosmin e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele. Ne completăm, iar fetele îl adoră, pur și simplu! El spune despre mine că sunt mămoasă, dar de fapt îi surprind des în momente frumoase. Cosmin se joacă cu ele, e genul acesta de părinte. În plus, are multă răbdare, așa că nu e de mirare că-l iubesc așa mult. Se implică să le facă puternice, sportive, le duce cu bicicleta, cu schiurile, una în față, una în spate și două pe picioare. Continuu! Nu se lasă, nu obosește, nu se plânge. Parcă nimic nu e greu pentru el. E un bărbat foarte asumat din punctul acesta de vedere”, a declarat actrița.

„Noi ne-am străduit să le învățăm să se poarte frumos, să ceară voie să ia o jucărie, nu să o smulgă, să își ceară iertare una alteia și să se iubească”

Deși Laura Cosoi are experiența unei mame care și-a crescut treptat familia, actrița recunoaște că viața cu patru copii este mult mai solicitantă decât atunci când era mama unui singur copil. O mare parte din atenția ei este acum îndreptată către Aida, dar, din fericire, fiicele mai mari nu sunt geloase, ci își adoră surioara mai mică.

„Fetițele nu sunt geloase de felul lor. Nici una pe cealaltă și cu atât mai mult pe Aida, care e așa de mică. Noi ne-am străduit să le învățăm să se poarte frumos, să ceară voie să ia o jucărie, nu să o smulgă, să își ceară iertare una alteia și să se iubească. Întotdeauna am avut mare grijă de relația dintre ele. Nu în

sensul că intervenim mereu, ci să învețe să comunice frumos una cu cealaltă. Spre exemplu, Aida e foarte mică și, dacă plânge, are acum patru mame. Una o leagănă, alta o înveselește cu o jucărie, cealaltă vine să mă cheme pe mine. Aida a fost primită foarte bine în familie, iar fetelor le-am spus mereu că sunt cele mai bogate fetițe, pentru că au surori. Asta e cea mai mare bogăție a noastră. Și, de fapt, chiar așa e”.

Pentru Laura și Cosmin, cheia reușitei este organizarea și echilibrul. Cuplul reușește să îmbine armonios timpul petrecut în familie cu momentele de relaxare în doi, menținând astfel armonia în casă. Cei doi sunt un exemplu pentru multe familii, demonstrând că, indiferent de provocări, iubirea și sprijinul reciproc sunt fundamentale într-o căsnicie.

