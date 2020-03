De Livia Lixandru,

De 8 marie, ziua mamei, actrița a dat cea mai frumoasă veste. Laura Cosoi este însărcinată pentru a doua oară și a trecut deja de primul trimestru de sarcină.

„Bucurie nemarginita in familia noastra! Rita va avea o surioara, exact asa cum am visat! Sufletele ne sunt pline de dragoste si nerabdare, de emotie si implinire ca am primit asa o mare binecuvantare de la Dumnezeu.

Cel mai frumos dar pentru mine este sa imi pot strange copilul in brate si cand mai simt si miscarile surioarei in burtica sunt de-a dreptul coplesita! Cu lacrimi de fericire in ochi, acum, pot doar sa multumesc’, a anunțat Laura Cosoi, pe contul de socializare.

În urmă cu doi ani, Laura Cosoi aducea pe lume primul ei copil. Actrița a avut emoții foarte mari, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. De când Rita a venit pe lume, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt cei mai fericiți părinți. Acum, că familia lor se mărește din nou, nu poate decât să îi bucure și mai tare și să se simtă și mai împliniți.

