Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”

Recent, avocata a vorbit deschis într-un interviu realizat pentru emisiunea „Viața fără filtru”, moderată de Natalia Mateuț pe Antena Stars și AntenaPLAY, despre ziua în care copiii au văzut-o luată de mascați.

Familia Laurei Vicol a trecut printr-o suferință uriașă în momentul în care avocata și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul grupului Nordis, au fost reținuți de DIICOT. Ea a dezvăluit pentru sursa citată că apropiații săi au încercat să-și păstreze calmul, deși a fost pentru prima oară când și-a văzut unul dintre micuți plângând.

„Mama mea este stâncă! Copiii mei sunt stânci. Am rămas plăcut surprinsă când am văzut comportamentul pe care l-au avut cel mare și cel mijlociu. Am fost dată peste cap de cel mijlociu! A fost pentru prima dată în viața mea când l-am văzut plângând”, a spus Laura Vicol în show-ul difuzat de luni până vineri, între orele 13.30 și 16.00, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

De asemenea, Laura Vicol și-a amintit că, în ziua în care a fost dusă de către mascați la DIICOT pentru a fi audiată în „dosarul Nordis”, fiul cel mijlociu a izbucnit în lacrimi. Acesta abia se întorsese de la școală când și-a văzut mama în ipostaza care i-a produs emoțiile negative.

„El e veselia casei! În ziua în care m-au luat mascații, poliția i-a lăsat să plece la școală. Când s-au întors, ei tocmai mă luau. Când a ieșit mijlociul din lift și m-a văzut cu toți mascații lângă mine, a început să plângă. Asta m-a dat peste cap! În rest, stânci au fost”, a mai spus Laura Vicol.