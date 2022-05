În urmă cu doar o oră, Laurențiu Reghecampf a postat pe Instagram o imagine mai veche cu el alături de Luca, băiatul lui din prima căsnicie, și alături de Laurențiu jr, fiul din relația cu Anamaria Prodan. Așa a făcut public că al treilea băiețel al lui a venit pe lume.

Corina Caciuc a născut chiar în această dimineață un bebeluș perfect sănătos. „Astăzi dimineața s-a născut Liam, frățiorul vostru! Vă iubește tata”, a transmis antrenorul de fotbal care a făcut public și numele mezinului familiei: Liam. La scurt timp, Laurențiu Reghecampf s-a pozat și cu bebelușul.

Antrenorul apare în maternitate, cu micuțul în brațe. Are zâmbetul până la urechi și poartă halat alb. „Liam”, a mai notat acesta, vizibil fericit că a devenit din nou tată. Până acum, el nu a arătat-o pe proaspăta mămică, pe Corina Caciuc.

Încă de ieri antrenorul trăia mari emoții. „Ieri (17 mai, n.red.) sau astăzi ar fi fost termenul, dar va naște natural, așa că nu putem spune, cu exactitate, când va fi momentul în care se va naște copilul. Așteptăm să se întâmple. Normal că am emoții, îmi doresc să fie totul bine, totul e pregătit pentru venirea băiețelului. Îmi doresc să fie sănătos, să fie o naștere ușoară, să fie amândoi bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.

Povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Invitat acum câteva luni la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască.

De asemenea, Anamaria Prodan, care e încă soția lui, a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

