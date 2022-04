Ieri, 4 aprilie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut întâlnire la judecătorie pentru a doua înfățișare în procesul de divorț. Ea a mers însoțită de Sarah, fiica ei cea mică, și de Bebeto, băiatul ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a ajuns singur la judecătorie, iar ulterior acolo s-a prezentat și Luca, băiatul său din mariajul cu Mariana Pfeiffer.

Imediat după ce a coborât din mașină, antrenorul s-a îndreptat spre sala de judecată, nu a oprit să vorbească cu copiii. Anamaria Prodan l-a acuzat că nu-l interesează de băiatul lui, că nu l-a pupat, nu l-a băgat în seamă. Antrenorul spune acum că nu l-a văzut pe băiat din cauza jurnaliștilor prezenți acolo în număr mare.

După proces, el a stat de vorbă cu copiii, chiar s-a întrebat de ce Bebeto nu e la școală. Laurențiu Reghecampf a dat de înțeles că nu e de acord ca fiul lui să fie intens implicat în procesul lor.

„Când am ajuns la tribunal, nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute. L-am întrebat pe Laurențiu jr. de ce nu este la școală, pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să am o discuție din asta.

E problema mamei lui… În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Anamaria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească și că este mamă, că are grijă de copii”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Recomandări Viața și rezistența în Harkov, „uriașul asediat” de 41 de zile. Interviu cu femeia care a rămas să documenteze ororile războiului

„Un copil, când are program de școală, nu are ce să caute la un asemenea proces. Și dacă avea timp liber, eu sunt de părere că nu este treaba copiilor să asiste la asemenea momente, mai ales când este vorba de un copil de 13 ani. Dar asta este părerea mea, este total diferită de a Anamariei și nu o condamn.

Eu nu am vrut niciodată ca Bebe să participe la asta. Cu siguranță, Bebe va fi bine pentru că este un copil matur, foarte inteligent, a stat tot timpul lângă mine, lângă mama lui, a fost înconjurat doar de oameni mari, cu siguranță va trece peste acest moment dificil pentru un copil de 13 ani”, a mai spus el pentru fanatik.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totodată, Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre custodia băiatului său și al Anamariei, el vrea să fie comună. „Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal.

Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine, poate să o facă și când vrea, când dorește. Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine, este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf.

Următoarea înfățișare la procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf va avea loc în luna mai.

„La tribunal nu s-a întâmplat nimic în afara unui termen, așa cum prevede legea, pentru ca părțile să aibă timp să se gândească. Va fi un nou termen pe 16 mai”, a explicat antrenorul.

GSP.RO Strigătul unei legende: „Nu că m-a uitat, m-a aruncat!” Soția acuză: „Habar n-aveau că mai trăiește, credeau că e o glumă”

Playtech.ro BREAKING: Volodimir Zelenski, decizie finală privind modul în care poate opri războiul din Ucraina: „Cred că nu avem altă opțiune”

Observatornews.ro Soldaţii ruşi, filmaţi în timp ce se prefac că deminează o zonă din Ucraina. Detaliul amuzant care i-a dat de gol

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2022. Gemenii încearcă, cu vorbe multe, să acopere lipsa unor rezultate sau lipsa unor cunoștințe

Știrileprotv.ro Cine este Mariana, femeia care ar fi fost ucisă de fostul ei soț, după ce ar fi produs intenționat un accident

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde