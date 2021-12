De curând, Laurențiu Reghecampf și actuala lui iubită, Corina Caciuc, au făcut un pictorial care a stârnit mari controverse, iar Anamaria Prodan a răbufnit. Înainte ca pozele să fie făcute publice, antrenorul de la Universitatea Craiova a vorbit într-un interviu despre regretele din viața sa, dar și ce ar face dacă ar da timpul înapoi.

„Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea, din viața noastră. Până nu ai parte de anumite probleme, necazuri nu poți să îți dai seama sau să te bucuri de lucrurile frumoase”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Întrebat dacă ar da timpul înapoi, soțul Anamariei Prodan a spus că din greșeli învață. Laurențiu Reghecampf își asumă alegerile făcute în viață și crede că întotdeauna a învățat din propriile greșeli.

„Da, îți dai seama că din greșeli înveți. Dai timpul înapoi și spui că n-aș fi făcut așa, aș fi făcut altfel, dar nu ai de unde să știi dacă e greșit ce faci la momentul respectiv. Fiecare dintre noi avem parte de astfel de momente. Faci anumite chestii după care îți dai seama că nu a fost bine, dar nu am regrete. Ce a fost, a fost, iar ce urmează… urmează”, spune antrenorul.

Soțul impresarei se descrie ca fiind un om direct, dar care preferă să stea cât mai retras. Laurențiu Reghecampf știe că are mulți dușmani, tocmai de aceea preferă să nu aibă încredere în oricine.

„Mie îmi plac oamenii corecți, onești. Mai bine să știu că îmi ești dușman decât prieten fals. Eu sunt tipul de om direct. Nu sunt un tip foarte sociabil. Stau în banca mea, sunt foarte respectuos, îmi văd de drumul meu, nu-mi place să mă amestec în lucruri pe care nu le pot face. Întotdeauna respect oamenii, dar mă retrag foarte repede când îmi dau seama că lucrurile nu sunt ok”, a declarat Reghe.

Laurențiu Reghecampf, despre fiul său cel mic: „Eu nu am tras niciodată de el să facă fotbal, mai mult Anamaria l-a obligat”

Laurențiu Reghecampf are doi băieți, Luca și Laurențiu jr, căruia i se spune Bebeto, iar în primăvara anului viitor urmează să devină tată pentru a treia oară. Corina Caciuc, iubita antrenorului, este însărcinată și potrivit zvonurilor aceștia vor avea un băiețel.

Întrebat despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi, antrenorul susține că este una foarte bună. Bebeto face fotbal și își dorește să ajungă cel mai bun fotbalist. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf îl susțin necondiționat pe adolescent.

„Relația mea este bună, foarte bună. Sunt băieții mei și majoritatea timpului au stat numai lângă mine. Este o perioadă mai grea acum, dar sper să treacă și sunt sigur că vom fi bine pe viitor. Bebeto are calități și este în momentul în care crește. Sper să mă depășească pe mine ca înălțime, pentru că lucrul acesta l-ar ajuta foarte mult, să se dezvolte mai bine ca mine. Are calități fizice foarte bune, ambiție, îi place și ăsta este cel mai important lucru. Eu nu am tras niciodată de el să facă fotbal, mai mult Anamaria l-a obligat și l-a împins spre fotbal. Eu întotdeauna i-am spus că dacă își dorește să devină fotbalist va trebui să facă multe sacrificii. Aici depinde numai de el. Sunt niște sacrificii pe care trebuie să le facă și trebuie să își dorească și el.

