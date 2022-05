Scandalul divorțului cu Anamaria Prodan l-a adus pe Laurențiu Reghecampf pe prima pagină a ziarelor. Și Denise Rifai a fost curioasă să afle amănunte despre mariajul celor doi, despre cum au ajuns la divorț. Prezentatoarea i-a adresat multe întrebări, printre care: „Ați mai fi divorțat dacă nu exista episodul Alexa?”.

Ea a făcut referire la evenimentul din 2019, când Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul pe antrenorul Dan Alexa. Laurențiu Reghecampf a explicat acum că îi pare rău că nu a divorțat de atunci. „Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ceea ce face Anamaria. Totdeauna merg pe premisa că am încredere în omul care este lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are în mine. Apar anumite discuții, mai ales când ești o persoană publică. Niciodată nu m-am gândit la acest lucru.

În momentul acela am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind în Dubai cu ambii băieți. N-am putut să îi spun lui Bebe (n.r.: lui Laurențiu jr), bineînțeles Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Am încercat, pe parcurs, să trec peste acest moment, dar n-am putut. Îmi pare rău că am făcut anumite lucruri, i-am dat anumite speranțe Anei, dar cred eu că cel mai sănătos pentru noi era ca eu să pun capăt atunci (n.r.: relației cu Anamaria Prodan)”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform Kanal D.

Totodată, Denise Rifai l-a întrebat și despre infidelitate, însă Laurențiu Reghecampf și-a găsit cu greu cuvintele. „Cine a înșelat primul?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Laurențiu Reghecampf.

„Nici acum nu pot spune 100% că m-a înșelat, am văzut acel gest și mi-a spus 3-4 variante prin care explica gestul”, a mai spus Reghe la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre episodul Anamariei Prodan cu Dan Alexa.

În cadrul interviului, antrenorul de fotbal a susținut cu tărie că el nu a înșelat-o pe impresară. „Ana declară foarte multe lucruri, eu n-am bătut pe nimeni în public… Nu am înșelat-o și nu există nicio dovadă în această direcție”, a mărturisit el.

În prezent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în divorț. El a depus actele pentru separarea legală în toamna anului trecut, la judecătoria Buftea. Au împreună un băiețel, pe Laurențiu jr.

