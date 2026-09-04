Ce zone sunt sub cod galben de caniculă

Potrivit ANM, temperaturi deosebit de ridicate și caniculă vor fi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, va ajunge și local va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

31 de județe plus București intră sub cod galben de caniculă la început de septembrie. Sursă foto: ANM

Potrivit ANM, avertizarea vizează 31 de județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea, precum și municipiul București. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade Celsius.

Cele mai ridicate temperaturi, în Banat și Oltenia

Cele mai mari valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării. ANM precizează că Banatul și Oltenia vor avea cele mai ridicate temperaturi în cursul zilei de sâmbătă. Cele mai mari valori sunt așteptate în Timiș și Caraș-Severin, în Banat, precum și în Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. În aceste județe, temperaturile pot ajunge până la 36 de grade Celsius în cursul zilei de sâmbătă, 5 septembrie.



Avertizarea meteo a fost emisă vineri, 4 septembrie, la ora 10.00, și poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

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