De Livia Lixandru,

După câteva ore de zbor, mulatra a ajuns în România. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trăit-o în ultimele zile, din cauza isteriei provocate de Coronavirus.

„E o mare nebunie ce se întâmplă. Au aterizat vreo 3-4 avioane, toată lumea stă să completeze anumite formulare. Oamenii care vin din Italia trebuie să le completeze din cauza acestui virus.

În Milano s-a instalat o mare panică. La început eu am luat totul în glumă, după care am văzut că treaba devine serioasă. Acolo oamenii au început să golească magazinele, şcolile s-au închis, s-au baricadat în casă”, a spus Laurette potrivit Spynews.

„Am stat câteva ore bune să completez formularul în care am scris de unde vin, dacă am fost în China în ultimele 14 zile, dacă am fost internată, dacă tuşesesc, dacă mă doare în gât, însă la mine nu a fost cazul”, a spus Laurette.

Acum că a ajuns în România, Laurette este decisă să ia măsuri. „M-am panicat puţin, dar merg să îmi fac analizele. Sper ca şi după 14 zile să fiu bine. Mai ales că am şi copilul acasă. Chiar trebuie să luăm măsuri”, a mai spus mulatra pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | O româncă din Italia, apel la conaționalii din Peninsulă: „Să nu plece acasă, pentru că în România sistemul de sănătate este scăzut”

Sub mandatul lui Victor Costache, Ministerul Sănătăţii nu a finanţat programul ECMO, care s-ar putea dovedi vital pentru pacienţii cu coronavirus!

Și îngerii au demonii lor! Dan Bittman a plecat de acasă! Nu-și mai ascunde relația cu Monica Odagiu

GSP.RO Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile: "E posibil să fi scăpat copilul". Cand a cerut înregistrările de pe camere a primit un raspuns incredibil

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2020. Taurii au probleme de comunicare