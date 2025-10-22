Debutul va avea loc pe 10 noiembrie 2025, la Casa de Cultură din Cisnădie (jud. Sibiu), iar premiera oficială este programată pentru 20 ianuarie 2026, la București.

„Maria Tănase a fost o adevărată stea internațională”, spune Meda Topîrceanu

„Este o poveste cu totul specială între mine și «Pasărea Măiastră». Această legătură m-a inspirat să creez un concert, o scrisoare adresată Mariei Tănase. Dintotdeauna am simțit o rezonanță profundă cu felul ei de a trăi muzica, cu vocea ei, cu pasiunea care îi aprindea sufletul pentru cântecul românesc și pentru dragostea față de țara noastră. În vremea ei, Maria Tănase a fost o adevărată stea internațională. Datorită ei, muzica tradițională românească a devenit cunoscută în locuri precum Paris, New York și Istanbul. Prin aceasta, una dintre rădăcinile profunde ale identității culturale românești a fost cultivată și păstrată vie în memoria lumii.

Cu toate acestea, există acea iubire nestăpânită pentru scenă. De fapt, atunci când ești cântăreț, actor sau artist, simți dacă scena îți întoarce iubirea pe care i-o dăruiești. Ceea ce mă uimește cel mai mult este că amândouă împărtășim, pur întâmplător, aceleași inițiale: M.T.! Ea, marea Tănase, iar eu, o descendentă a poetului George Topîrceanu. Unii ar spune că este o coincidență, alții că este destin.

Eu sunt sigură că ea ar fi zâmbit în fața acestei asemănări”, a spus Meda Topîrceanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Strănepoată a poetului George Topîrceanu, artista va fi acompaniată de Cvartetul MT, creat special pentru acest spectacol. Întregul concert, inclusiv scenografia, este conceput ca o scrisoare adresată Mariei Tănase.

Nepoata lui George Topîrceanu pornește într-un turneu național

„Meda Topîrceanu, cu farmecul și naturalețea ei, va vorbi publicului prin cântec despre marea Maria Tănase: începuturile carierei, povești mai puțin cunoscute, legătura cu Constantin Brâncuși, dragostea față de România și tradițiile ei, dar și sfârșitul tragic. Da, acest concert este o scrisoare poetică de dragoste pentru Maria Tănase”, a afirmat managerul Thomas Emmerling.

„Simt acest concert în sufletul meu de mulți ani. A fost o idee care m-a străfulgerat demult, iar astăzi pot vedea cu ochii deschiși concertul care, odinioară, era doar un simplu gând. Îi mulțumesc din inimă compozitorului și maestrului Ioan Dobrinescu, care a acceptat propunerea mea de a colabora pentru a reda viață cântecelor interpretate de Maria Tănase într-un stil cult, dar păstrând esența folclorului autentic. Contribuția lui este neprețuită pentru păstrarea amintirii Mariei Tănase și pentru readucerea muzicii ei în atenția publicului contemporan.

Așadar, acest concert nu este doar un eveniment in memoriam, ci o dovadă că folclorul, tradițiile și rădăcinile noastre sunt parte din România postmodernă. Pe scenă, în cadrul Cvartetului M.T., vor urca Cristian Preotu, Diana Spânu Dănilă, Marius Iancu și Eveline Doija, artiști de excepție, muzicieni de cel mai înalt calibru, ale căror interpretări vor îmbogăți experiența acestei seri. Și vă promit că veți avea parte nu doar de surprize muzicale, ci și de altele, la fel de frumoase. Vă aștept la concert cu toată dragostea, pentru o seară care vi se va înrădăcina în inimă și în amintire. Cu drag, M.T.”, a încheiat Meda Topîrceanu.

