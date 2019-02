Leo Iorga a ajuns în Germania, unde se va opera. Mesajul transmis de artist

Leo Iorga a plecat în Germania. Într-o clinică specializată din Hamburg, el va fi supus unei operații laser prin care medicii speră să-i poată salva plămânul. Sănătatea artistului este în pericol, după ce ultimele teste medicale efectuate i-au identificat noi tumori. Ajuns la Hamburg, artistul a transmis un mesaj.

„Dragilor, am ajuns la Hamburg… Am fost așteptați la aeroport de Tavi Iepan, prietenul și colegul meu din 1997, de când eram la Cargo…

Luni la clinică voi demara procedurile medicale pentru care mă aflu aici, cu ajutorul vostru! Vă voi ține la curent. Iubire și respect!

P.S.Internet ca-n România… nu există nicăieri!”, a spus Leo Iorga.



Leo Iorga, 54 de ani, a devenit exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit în 2011, o luptă din care a ieșit mereu învingător. A trecut prin patru operații și tot atâtea lungi și chinuitoare recuperări.

