Ilie Dumitrescu, fostul internațional în vârstă de 56 de ani, este tatăl a patru copii: Dani și Sică din căsnicia cu Nela, și Toto și Mayra din mariajul cu Letiția Badea. Acum, numele lui Toto Dumitrescu e în toată presa, după ce acesta a fost arestat după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică.

În timp ce Ilie Dumitrescu a păstrat tăcerea despre problemele fiului său, mulți s-au întrebat cine e mama lui Toto Dumitrescu.

Cine e Letiția Badea

Ilie Dumitrescu şi Letiţia Badea au fost căsătoriţi 14 ani, timp în care s-au născut Toto şi Mayra, copiii celor doi. Aceștia au pus capăt relației în anul 2007, iar totul s-ar fi încheiat din cauza infidelităților fostului atacant, scrie Gazeta Sporturilor, care a publicat și imagini vechi cu ea. Le puteți vedea în galeria foto de mai jos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Ajunsă acum la 50 de ani, Letiția a fost dintotdeauna una din marile frumuseți ale Capitalei, ea defilând ca model în anii ’90 și 2000, unii au supranumit-o „Monica Bellucci de România”.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Întrebat dacă este adevărată povestea respectivă, Ilie Dumitrescu a răspuns fără echivoc. „Nu, nu a fost chiar așa. Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii 90, am fost eu invitat. Nu trebuie să comparați cu alte cupluri celebre.

E, domne, Beckham și Victoria de România… când folosești cuvântul Beckham e din alt film, e altceva. Nu vorbim despre Beckham! Eu din punct de vedere sportiv ajunsesem unde am ajuns, la fel și ea, performanțe în zona ei și a fost o chestie… Au fost momente foarte frumoase, da. Nu ai cum să ștergi trecutul niciodată. Face parte din trecutul meu, din viața mea”, a spus Ilie Dumitrescu conform iamsport.ro.

Toto Dumitrescu și cariera în modelling

Deși a studiat actoria și e actor, Toto Dumitrescu a cochetat și cu modellingul de-a lungul timpului. Spunea însă în urmă cu doi ani că nu se regăsește în totalitate. Tocmai ce pozase pentru revista Andreei Esca. „Ideea este că eu nu mă regăsesc în modelling, mi se pare o chestie nepotrivită mie, mi se pare că pot să exprim mult mai mult prin imagini care se mișcă, nu prin poze pur și simplu.

Consider că și vocea transmite multe, trăirea, gândul care se vede în ochi, dar în poză e limitat în a transmite ceva cu substanță. Dar în același timp am făcut această campanie pentru că m-a rugat Andreea și am fost trecut ca fiind guest star, nu ca fiind model, pentru că nu mă regăsesc în postura asta.

Eu aș putea să fac chestia asta în paralel, adică campaniile pe care le-aș face nu cred că le găsim la noi, mi-ar plăcea să fac ceva, dar la nivelul de haute-couture, adică să fiu brand ambasador, dar nu prin natura de a fi fotomodel, ci prin calitățile mele de actor, să fiu recunoscut și să fiu imaginea brandului. Asta ar fi cam singura tangență, dar nu țin neapărat. Îmi place lumea modei, dar eu vreau să trăiesc mai intens și mi se pare că lumea modei nu îmi oferă intensitatea aia”, a spus el pentru Libertatea în 2023.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE