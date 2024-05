Pe 19 mai, fiul lui Laurențiu Reghecampf a fost sărbătorit de cei doi părinți, iar imaginile de la petrecere au fost publicate în mediul online. Ziua de naștere a micuțului Liam a fost organizată în aer liber, iar în fotografiile postate de Corina Caciuc, au stârnit admirația tuturor.

Corina a primit zeci de mesaje din partea internautilor, care i-au urât la mulți ani, lui Liam. Laurentiu și Corina au devenit recent din nou părinti, iar acum au o familie așa cum și-au dorit. Mai mult, recent, fostul fotbalist a pus capăt scandalului cu fosta soție, Anamaria Prodan.

Cum a cunoscut-o Laurentiu Reghecampf pe Corina

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina?

Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, spunea Laurențiu Reghecampf în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Măruță.

