De 35 de ani pe scenă și intrat în linie dreaptă către cinci decenii de viață, Bobiță a ținut un chef cu fripturi și alte ”aspecte” care au făcut celebru popasul rutier, regi fiind micii, considerați de mulți drept printre cei mai buni din țară.

”A fost ceva ad-hoc, un chef spontan, ne întorceam după ce am concertat la București, o întâlnire cu fum de grătar, am încercat să redescoperim secretul micilor, n-a fost ceva cu fast. Doar prieteni dragi, cu care am ieșit, ca într-o zi de duminică, la un mic și-o bere rece. Tradiția grătarelor este păstrată în trupă de ani buni. Anual intrăm în «cantonament», la cabana noastră de la munte, unde luăm prioritare repetițiile și ceva la grătar”, ne-a spus sărbătoritul, care a petrecut în Antract mai mulți ani decât în căsnicia sa ori pe băncile școlii.

”Sunt cu chitara în mână de la 14 ani, înainte să devenim Antract, la indicația autorităților, care ne-au cerut să găsim o altă titulatură și un drum muzical «mai drept», am fost Mini-Paradox ori Zig-Zag. Cumva am fost micii rockeri din comunism. Pe 8 martie 1984, în urmă cu 35 de ani, au urcat prima dată pe scenă, acasă, la Rm. Vâlcea (în componența de atunci – frații Cristian și Zelu Iordan)”, ne spune ”antractul”, care a punctat, alături de colegii săi, mai toate festivalurile rock ale vremii comuniste, iar după 89, cele mai importante evenimente muzicale din România, cântând alături de mari nume ale genului: Metallica, Ronnie Jammes Dio, Helloween, Uriah Heep, Jetro Tull.

