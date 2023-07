Într-o ediție a emisiunii „Teo Show”, difuzată duminica aceasta la Kanal D, artista Lidia Buble a dezvăluit detalii neașteptate despre un incident nefericit. Lidia Buble a fost victima unui jaf, suferind astfel o pierdere de aproape 20.000 de Euro.

În timpul interviului acordat lui Teo Trandafir, Lidia Buble a mărturisit că a fost fost victima unui jaf, în urma caruia i-au fost sustrase două genți. Valiza sa a fost ruptă și spartă, iar printre lucrurile pierdute se aflau și accesorii prețioase, printre care și diamante. Deși poliția a intervenit prompt, obiectele furate nu au putut fi recuperate.

„Mi s-au furat doua genți. Valiza a fost ruptă, spartă. Aveam și accesorii, printre care diamante. Zici că mi s-a rupt sufletul. N-am reușit să recuperez nimic, a venit poliția și a luat amprente…”, marturisește Lidia Buble.

În plus, Lidia Buble a mai dezvăluit că a fost victima unui incident similar în timpul unei vacanțe din Italia; atunci i-a fost furată o geantă cu o valoare similară celorlalte două.

„În ultima vacanță din Italia mi s-a furat iar o geantă, care valora cât celelalte două”, continuă artista.

Lidia Buble, zi de naștere cu peripeții

Lidia Buble a împlinit 30 de ani pe 9 iunie, însă a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cântăreața se află în vacanță și a rămas fără geantă.

Lidia Buble a ales să își sărbătorească în acest an ziua de naștere în vacanță, în Italia. Vedeta a avut parte de multe peripeții în ziua respectivă, care ar fi trebuit să fie motiv de bucurie pentru ea. Lidia Buble a rămas fără geantă, iar problemele au continuat.

„Mare atenție când plecați în vacante, nu vă bazați pe faptul că sunteți cazați la un hotel de lux și nu se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Am trecut de două ori prin asta. Geanta mi-a fost furată, nu îmi încape în seif, am pus alte lucruri în seif.

Ceasurile, diamantele încap în seif, gențile nu încap. Extrem de mare grijă la ce luați la voi. Îmi vine să urlu, îmi trec foarte multe stări, mâine e ziua mea, înainte de 30 să mi se facă o bucurie din asta. Să nu credeți acum că viața mea stătea într-o geantă, dar e trist ce se întâmplă. E un obiect de care m-am atașat, care îmi plăcea. Culmea, când am stat la niște hoteluri de îți venea să te închizi cu 10 feluri de chei, nu s-a întâmplat nimic!”, a mărturisit artista pe Instagram.

„Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29.”, a declarat Lidia Buble pe contul ei personal de Instagram, potrivit spynews.ro.

