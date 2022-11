Lidia Buble nu s-a gândit că experiența de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” va fi atât de grea. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a povestit în cadrul unui interviu pentru ego.ro cum s-a descurcat în junglă.

„Toată lumea e superbă. Mă minunez pentru că în junglă toată lumea era vorba aia «vai mama noastră». Avem la noi trei perechi de șosete, trei perechi de chiloți și hainele care deja ne rămăseseră și mari. Eu personal le prindeam cu elastice de păr, cu agrafe. La un moment dat îmi pierdusem și elasticul de păr, nu mai aveam cu ce să-mi leg pantalonii”, a povestit Buble.

Mulți au crezut că plecarea în Republica Dominicană va fi ca o vacanță pentru cântăreață, însă ea a trecut prin momente de neuitat. Ea a povestit că nu a stat deloc la soare, pentru că erau în junglă și abia vedeau lumina.

„Care bronz că m-am întors aproape verde din junglă. Toată lumea când m-am întors se aștepta să vin neagă, să vin tăciune. Voi cred că nu știți unde am fost noi. Noi am fost închiși în 400 de metri pătrați, abia dacă vedeam cerul din când în când și asta când aveam ocazia să găsim locul de la lac liber. În rest nu aveai unde să te bronzezi. Sau când mai mergeam pe set la jocuri, acolo ne mai prindea soarele 4-5 minute, dar în rest nu”, a mai povestit Lidia.

„M-am dus să-mi cunosc cumva limitele”

Vedeta s-a numărat printre primii concurenți care au părăsit show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Lidia Buble susține că a pierdut la o probă banală.

„Eu sunt o femeie care atunci când vine vorba de adrenalină se aruncă cu capul înainte fără să stea să se gândească prea mult și nu îmi pare rău deloc. Eu în competiția asta am descoperit foarte multe la mine. Fix pentru asta m-am dus. M-am dus să-mi cunosc cumva limitele și mă sperie faptul că nu am reușit să le cunosc, pentru că eu din emisiune nu am ieșit reununțând sau ridicând o mână strigând «Sunt celebru, scoate-mă de aici», pe mine m-a scos un joc oarecum banal, dar probele cele mai grele pe care le-am avut de făcut, le-am făcut față cu brio, zic eu. Sunt foarte mândră de tot parcursul meu. Dar cea mai norocoasă și cea mai câștigată mă simt pentru faptul că am câștigat oameni în viața mea, oameni de milioane, pe care probabil că nu i-aș fi întâlnit în alte circumstanțe”, a declarat artista.

Lidia Buble a slăbit 8 kilograme la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Fosta iubită a lui Răzvan Simion s-a întors acasă cu 8 kilograme mai puțin. Lidia Buble a mărturisit că de acum înainte nu va mai face niciodată mofturi la mâncare.

„Am promis că în momentul în care o să ajung acasă, dar nu doar acasă, oriunde în lumea asta o să mă poarte pașii, eu nu o să mai zic niciodată că mâncarea nu e bună. Nu există, din gura mea nu o să mai auziți lucrul ăsta. Nu mai fac mofturi, nu mai există să las în farfurie că vezi Doamne că mă îngraș. Ca să înțelegeți, eu acolo în junglă mă bucuram când mă balonam și aveam un pic de burtică. Nu mai stăteau hainele pe mine. Am slăbit cred că vreo 8 kilograme”, a mai declarat artista.

