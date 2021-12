Lidia Buble, complet nemachiată. Una dintre cele mai rare apariții ale artistei. „Nu știu dacă fetele știu, eu urăsc o chestie”

„Acesta era machiajul pe care noi îl realizam în fiecare zi la Asia Express și de care ne-ați întrebat în nenumărate rânduri. Vă lăsăm aici lista cu produsele folosite”, spun, la început, surorile Buble.

„Tenul meu este hidratat, nu am nimic pe față, deci o să începem de la zero. Am o cremă și un ser de ochi”, spune, ulterior, Lidia.

„Nu știu dacă fetele știu, eu urăsc o chestie atunci când vine vorba de machiaj. Nu suport să-mi pun iluminator pe față. Am o problemă cu asta de când mă știu.

Nici la videoclipurile mele, nici la ședințele foto, nici în viața de zi cu zi. Cel puțin pe mine nu mă avantajează, mă face super-plinuță la față. Oricum, eu am o problemă cu camera, mă îngrașă foarte tare”, a spus Lidia Buble, în timpul tutorialului de make-up, potrivit click.ro.

Citeşte şi:

Parlamentul masculin. PSD are mai multă încredere în femeile parlamentar decât USR

Apar cazurile de gripă: sunt de 11 ori mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut și de 5 ori mai puțini români vaccinați. Ce spun specialiștii

Ce spun Marian Vanghelie și Gabriel Oprea despre dezvăluirile lui Nuțu Cămătaru din cartea lui Codin Maticiuc

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Informații ȘOC cu tulpina Omicron. Ce impact are asupra persoanelor vaccinate, de fapt

Observatornews.ro „Ai vrut să pleci și ai plecat”. Cristina, o farmacistă din Botoşani s-a sinucis la doar trei luni de la nuntă. Tânăra de 30 de ani a lăsat o scrisoare de adio

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!