„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența.

Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt! Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis: Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!

Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment! Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el!”, a declarat Lidia Buble, potrivit CanCan.

