Lidia Buble, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, este foarte prezentă și pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, unde a strâns peste 1,4 milioane de urmăritori. Artista își ține fanii la curent atât cu momentele frumoase din viața sa, cât și cu întâmplările mai puțin plăcute.

Experiență neplăcută la un salon de masaj

Recent, cântăreața a povestit în mediul online experiența nefericită pe care a avut-o la un salon de masaj din Monaco. Aflată în vacanță în principat, Lidia Buble și-a dorit să se bucure de câteva clipe de relaxare, mai ales că se confrunta cu dureri la nivelul coloanei cervicale. În drumul său, a descoperit un salon și a decis să încerce un masaj care promitea o experiență intensă.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit aseară. Eram plină de spume. Am plecat de acolo de unde am stat cu surorile și cu nepoții și în drum spre Monaco m-am oprit într-un loc. Am zis că e un fel de SPA și să îmi fac și eu un masaj să mă relaxez că mă durea cervicala.

Mă programez pentru acela în care se urcă pe tine cu picioarele, cu coatele, te apasă. Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare”, a povestit Lidia Buble.

Însă lucrurile nu au mers conform așteptărilor. Artista a explicat că în loc să aplice presiune pe zonele dureroase, angajata salonului doar a „mângâiat-o”, iar comunicarea a fost imposibilă din cauza barierei lingvistice.

A plecat cu zgârieturi pe spate

Mai mult, femeia avea unghii lungi și subțiri, iar acest lucru i-a provocat Lidiei zgârieturi serioase pe spate, însoțite de o senzație de usturime. Totul, în condițiile în care masajul a costat o sumă considerabilă. „Mă pun pe pat și începe masajul. Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic, m-am gândit că îmi pregătește trupul pentru ceva.

Am zis: «Stai să vezi când începe asta, mamă, îmi rupe frânele». Mă tot dădea cu ulei pe tot corpul. După jumătate de oră văd că nu se întâmplă nimic, i-am zis dacă se poate puțin mai tare să mă apese că mă doare. Femeia nu știa engleză, nu înțelegea o boabă.

Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. În schimb, doamna avea niște unghii mai mari decât ale mele și m-a zgâriat. Erau din alea subțiri, zici că erau cuțite. I-am zis că să nu mă mai zgârie cu unghiile, să mă maseze. Se uita așa la mine a pagubă, nu zicea nimic. Mă ustura spatele de cât m-a zgâriat cu unghiile. Nu mai știam cum să îi arăt. În fine, am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei”, a mai spus cântăreața.

Anunțul verii făcut de Lidia Buble

După ani de hituri, transformări și emoții împărtășite cu publicul prin fiecare vers, Lidia Buble face un pas curajos și profund personal: lansează primul ei album, „FRAGIL”. Pe 3 septembrie, artista va urca pe scena AUMA din București, unde va susține un concert în premieră: un show intim, cinematografic, în care va interpreta live toate piesele albumului, pentru prima dată.

„Albumul ăsta s-a scris din bucăți de suflet. «Fragil» nu e doar un titlu, e ceea ce sunt când dau jos toate zidurile”, mărturisește Lidia.



„Fragil” este mai mult decât o colecție de piese – este o confesiune muzicală. Albumul conține 11 piese, fiecare cu propria vibrație și poveste, traversând teme precum iubirea, pierderea, speranța și regăsirea.

De la deja bine-cunoscutele „Amândoi”(alături de 3 Sud Est), „Maria, Maria” sau „Buzele tale”, până la titluri complet noi – precum „Un bărbat mai bun”, „În curtea școlii” sau „Tic Tac”, Lidia construiește un univers sonor personal, matur și sincer.

