Invitată la podcastul găzduit de Mihai Petre și soția sa, Elwira, Lidia Buble și-a deschis sufletul și a vorbit despre dorințele sale. Cântăreața a mărturisit că își dorește să devină mamă și să aibă trei copii. Ea își dorește să îmbrace și rochia de mireasă, însă nu știe când va fi momentul. După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble este foarte discretă cu viața sa amoroasă.

„N-am simțit niciodată o presiune, pentru că eu sunt omul căruia îi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural. Trebuie să se întâmple în mod firesc și natural.

Când o fi să vină Făt-Frumos pe un cal alb, o să se întâmple. Da, îmi doresc să mă căsătoresc, îmi doresc copii.

Trei băieți, dacă se poate, ar fi ideal pentru mine, dar nu pun presiune pe mine și nici nu las să mă preseze vorbele venite din partea celorlalți”, a spus Lidia Buble în podcast-ul moderat de Mihai și Elwira Petre.

Artista a avut o relație timp de 5 ani cu Răzvan Simion, care îi era și manager. După despărțirea de prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Lidia Buble a fost surprinsă de mai multe ori în compania lui Andrew Tate, ba chiar au apărut și imagini din intimitatea lor. Artista și-a asumat ulterior relația cu actorul cubanez Harlys Becerra, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat rapid din cauza distanței.

De ceva vreme se zvonește că Lidia Buble ar aveaa o relație cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Fosta iubită a lui Răzvan Simion nu a confirmat niciodată legătura amoroasă cu acesta, însă sunt văzuți foarte des împreună, în special în restaurantele din București.

Recent, în cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a vorbit despre viața sa personală și a mărturisit că se simte fericită și iubită. „Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită”, a declarat Lidia Buble pentru Fanatik.

Artista mărturisește că nu are niciun regret și este împăcată cu fiecare decizie pe care a luat-o până în prezent: „Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”.

Cine e Horațiu Nicolau

Horațiu Nicolau este un potent om de afaceri în vârstă de aproape 60 de ani. Bărbatul este divorțat și a fost nașul de cununie al Valentinei Pelinel cu Cristian Boureanu. Horațiu Nicolau a intrat în atenția presei după ce a vândut postul Telesport, unde era director general, trustului de presă Realitatea. La botezul fiicei sale a cântat Madonna.

După divorțul de Andreea, fosta lui soție, omul de afaceri a fost surprins de mai multe ori în compania altor domnișoare. Momentan nu se știe dacă între Horațiu Nicolau și Lidia Buble există o relație, pentru că cei doi nu au făcut nicio declarație până la acest moment, după imaginile apărute cu ei.

