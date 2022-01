Lidia Buble s-a întors recent din vacanță, acolo unde s-a relaxat și s-a bucurat de fiecare rază de sare. Departe de frigul din România, artista și-a încântat fanii cu imagini cu palmieri, dar și cu ea în costum de baie. Vedeta are o siluetă de invidiat, asta după ce se plângea că de sărbători a luat câteva kilograme în plus, după ospățul de la Deva.

În presă s-a scris că Lidia Buble ar fi fost în vacanță cu Harlys Becerra, fostul ei iubit, de care s-a despărțit recent. Artista nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația, dar a avut o reacție pe contul său de Instagram. Ea s-a atașat de un cățel găsit acolo și că, de fapt, cu el ar fi fost în vacanță.

„Cu el am fost plecată în vacanță❤️??

Am apucat să ne facem un singur selfie? și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună?”, a scris Lidia Buble pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De ce s-a despărțit Lidia Buble de Harlys Becerra

Lidia Buble a mărturisit că distanța a fost o problemă, însă nu a vrut să precizeze care dintre cei doi a decis să pună punct relației. „În momentul în care ceva nu funcționează, eu sunt de părere că trebuie să punem stop, niciodată nu există un singur vinovat, vina e de ambele părți.

Distanța e o problemă, distanța într-o relație nu e cel mai bun lucru. Nu cred că asta contează, cine a pus punct, a fost o poveste frumoasă”, a spus Lidia Buble într-o emisiune TV.

„E un om cu care țin legătura, e un om frumos de la care am învățat foarte multe lucruri. Eu întotdeauna am rămas în bune relații cu foștii parteneri, suntem oameni, niciodată nu ne-am dat în cap sau nu ne-am mai salutat, uite, cum este și cu Răzvan. Sunt un om foarte asumat, care își asumă fiecare decizie”, a mai spus artista.



PARTENERI - GSP.RO CV-ul de deputat al lui Daniel Ghiță, între fals și haz. Ce a pus la aptitudini fostul luptător

Playtech.ro BOMBĂ! Adriana Bahmuțeanu riscă să ajungă la închisoare? Silviu Prigoană i-a făcut plângere penală. Care e motivul

Observatornews.ro Mama copilului sfâșiat de câine nu înțelege cum s-a putut întâmpla tragedia: "Până şi hoţii mi-au intrat şi mi-au mângâiat câinii"

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2022. Peștii țin foarte mult la un plan și se apropie cu teamă de persoanele care i-ar putea influența

Știrileprotv.ro Cum a reacționat George Simion după ce a fost stropit cu cerneală

Telekomsport Cum a reacţionat Reghecampf când a auzit zvonurile despre presupusul amant al Anamariei Prodan: ”Venea la noi acasă”

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta