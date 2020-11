Lili Sandu s-a pozat în timp ce își alăptează copilul. Vedeta a purtat doar un halat alb, ce lasă să se vadă aproape tot. „Cât de frumoși sunteți”

„Alăptarea. Grea, dar foarte foarte frumoasă. Sunteți superbi ?/ Ce poate fi mai frumos de atât? Sunteți minunați! ?/ Cât de frumoși sunteți❤️/ Cel mai frumos sentiment! Felicitări!?/ O mămică foarte frumoasă și finuță cu bebelușul ei minunat !!!?” , au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Actrița a reușit să dea jos mai bine de 15 kilograme în primele 40 de zile după naștere și continuă să o facă.

„S-au împlinit 40 de zile de la operația de cezariană, de când am născut și am slăbit aproape un kilogram pe săptămână. Plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital, deci ar fi vreo 15 kilograme și ceva pierdute.

Mai am vreo opt kilograme de slăbit, dar cu siguranță se vor duce cu sport. Abia aștept ca medicul să-mi dea ok-ul pentru a merge la sală”, a scris ea pe Instagram.

