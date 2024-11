Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, artistul a dezvăluit că nunta nu a avut încă loc, încă se gândește serios la acest lucru. Mai mult decât atât, el a dezvăluit și cum i s-a schimbat viața de când Delia Salchievici a apărut în viața lui.

„Am cerut-o la petrecerea de ziua mea. Când s-a strâns toată lumea și au venit toți invitații, familie, apropiați… Am făcut o mică introducere. Ne-am mutat împreună după trei săptămâni. Mi s-a schimbat viața în bine, a avut un sens în totalitate, era incompletă. Eram pierdut așa… Am găsit un echilibru în tot. În muncă, în viață, în suflet”, a spus Lino Golden în fața lui Cătălin Măruță.

Nu se aștepta să fie cerută în căsătorie

Artistul a fost completat de iubita lui, care a dezvăluit că nu se aștepta ca relația lor să evolueze atât de rapid, mai ales din cauza faptului că îl considera cocalar pe Lino Golden, în momentul în care la văzut pentru prima dată.

„Nu mă așteptam când m-a cerut. El nu făcea deloc primul pas, mă urmărea în online, îl vedeam că se uită la pozele mele, îmi dădea like-uri, le ștergea, îmi dădea iar like, să îmi atragă atenția. Dar nu mă băga în seamă. I-am dat mesaj și i-am zis: «Ești stalker»! Și el mi-a zis: «Recunosc». Și așa am început să vorbim. Apoi am avut câteva tentative să ne vedem și nu am ieșit. Și mi-a dat până la urmă un mesaj: «Ne mai vedem?». Mi se părea că e cocalar, la cum se îmbrăca. Eu aveam cu aproape 20 de kilograme mai puțin când l-am cunoscut. M-am schimbat după ce am început să mănânc carne”, a spus Delia Salchievici la PRO TV.

Lino Golden a mai dezvăluit că este mai mare cu trei ani decât partenera lui de viață și că aproape sigur nunta va avea loc în anul 2025, asta după ce cununia a avut loc în luna aprilie a acestui an.

