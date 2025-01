După luni întregi în care nimeni nu a mai știut nimic despre el, în urmă cu un an, Liviu Guță a fost dat dispărut. Cristian Rizescu și Cristian Ciof sunt cei care au semnalat dispariția colegului lor, potrivit Cancan.

Ticy, unul dintre prietenii manelistului a mărturisit că ultima dată a vorbit la telefon cu Liviu Guță a fost în luna mai anul trecut.

„Eu am vorbit cu el pe 14 mai și a zis că vine acasă și de atunci nu am mai vorbit cu el. De pe data de 14 mai 2024 nu am mai vorbit cu el. El mi-a trimis mie un mesaj pe care eu l-am postat pe social media ca să afle lumea despre el și de atunci am mai vorbit la telefon, dar a rămas să ne auzim când vine în țară pentru a ne vedea să lucrăm împreună.(…) Nu părea supărat, doar mi-a zis că va veni acasă și ne vom ocupa de muzică”, a declarat Ticy, la Antena Stars.

Roxana, fosta soție a lui Liviu Guță a declarat că a vorbit cu manelistul în urmă cu 3 ani

„Ultima dată am vorbit în urmă cu trei ani, aproape trei ani, când mi-a trimis un mesaj să mă felicite pentru faptul că m-am căsătorit. Relația noastră a durat 1 an și două luni. Am rămas în relații amiabile, având în vedere că nu am avut nimic de împărțit. Nu am mai avut niciun fel de interacțiune, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui. (…) N-am nicio idee despre viața lui după încheierea relației noastre”, a declarat Roxana.

La începutul anului 2024, după ce a fost dat dispărut de colegii de breaslă, Liviu Guță a publicat un mesaj pe o rețea de socializare. De atunci, nimeni nu mai știe nimic de viața și problemele manelistului.

„Salutare prieteni, sunt Liviu Guță. Am înțeles că ați postat pe rețelele de socializare, eu nu am acces la acestea aci, sunt plecat în afara țării, să nu intru în amănunte. Sunt foarte bine, stați liniștiți, vă mulțumesc din suflet că vă îngrijorați pentru mine. Am avut niște probleme, dar știți cum este în viață, totul trece.

Am să vin pe la jumătatea lunii aprilie în țară. Să ne auzim cu bine! Vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă îngrijorați pentru mine și că însemn ceva pentru voi. Stați liniștiți că voi reveni acasă și ștergeți postările pentru că sunt bine. Vă mulțumesc, vă pup și vă iubesc”, a transmis Liviu Guță la începutul anului 2024.

