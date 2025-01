Dan Capatos, cunoscutul om de televiziune, a avut o reacție vehementă în cadrul emisiunii „Un show păcătos” de pe Antena Stars, după ce a fost acuzat de manelistul Liviu Guță de dezinformare și instigare la ură. Prezentatorul nu s-a abținut și a lansat o serie de acuzații dure la adresa cântărețului, aducând în discuție momente sensibile din trecutul acestuia.

Dan Capatos a explicat că întreaga situație a fost rezultatul unei neînțelegeri. Potrivit prezentatorului, intenția echipei sale a fost de a facilita interacțiunea dintre Liviu Guță și persoanele care l-au declarat dispărut timp de doi ani și jumătate, nu de a-i afecta imaginea. În ciuda acestui demers pozitiv, manelistul ar fi interpretat greșit inițiativa și a lansat acuzații grave la adresa emisiunii.

„În continuare, Liviu Guță spune tâmpenii. Dacă aseară era iertat cumva pentru că nu era pus la curent cu ce se întâmplă, în seara asta debitează în continuare niște enormități și ar fi bine să se oprească pentru că, repet, intenția noastră nu a fost niciuna negativă, nici măcar 1%.

Dacă vrea să-i facem tarantele, îi facem. Pentru că același Liviu Guță, în această televiziune, a fost la un pas de a face pușcărie pentru faptele pe care le-a făcut și pe care am considerat că este bine să nu le mai aducem în atenția publicului.

Dar poate sunt oameni care acum îl urmăresc pe TikTok și care nu știu ce făcea Liviu Guță acum 20 de ani. Așa că să se oprească cu atacurile la adresa noastră pentru că nu a fost nimic intenționat și nimic rău din partea acestei emisiuni, din partea acestei echipe. Ba din contră. Am facilitat interacțiunea dintre el, după 2 ani și jumătate, și fanii lui”, a spus Dan Capatos la „Un show păcătos”, potrivit cancan.ro.

„Știind cu toții cam ce poate pielea ta și ce hram porți tu și cam ce ai făcut tu în tinerețea ta. Și cum te-am scăpat și de pușcărie”

Deranjat de acuzațiile lui Liviu Guță, Dan Capatos a decis să meargă mai departe cu declarațiile. Prezentatorul a reamintit publicului că, în trecut, Liviu Guță a fost implicat într-o situație care l-ar fi putut duce în închisoare. În plus, Capatos a lansat un avertisment direct, menționând că există în arhiva Antenei 1 imagini compromițătoare cu manelistul.

„Dacă în continuare spune tâmpenii, o să le demonstrăm celor care îl cred în momentul de față și se uită în gura lui pe TikTok cine este cu adevărat Liviu Guță. Haide să aibă, până la urmă acum poate ne vede sora lui și alții apropiați, decența și înțelepciunea să priceapă exact demersul ăsta.

Dacă va continua cu aceste apucături din primul live, nu văd ce are de câștigat. El spune că noi dezinformăm și că instigăm la ură. Băi, ești nebun? Guță, pe unde ești tu pe acolo? Ești sănătos la cap că încep să mă enervez.

Adică până aseară eram calm și împăciuitor, știind cu toții cam ce poate pielea ta și ce hram porți tu și cam ce ai făcut tu în tinerețea ta. Și cum te-am scăpat și de pușcărie, că am convins-o pe Simona Trașcă să-și retragă plângerea. Deci noi instigăm? Vezi-ți de patimile tale”, a mai spus prezentatorul TV.

Și a continuat: „Bine că ești sănătos. Până la urmă, asta este cel mai important, că te poți întoarce, dar nu te întoarce cu aceleași năravuri. Că mai bine nu mai apăreai. (…) Încep să ne ataci aiurea în tramvai că instigăm la ură. Cu ce am instigat la ură? Ai măcar proprietatea termenului? Ce înseamnă să instigi la ură? Adică ce, am pus lumea să te bată? Cu lopata? Și cum am instigat la ură? Dar, mă rog, TikTok-ul acesta suportă multe tâmpenii și mulți tâmpiți. Așa că nu este o surpriză”.

„Chiar nu ți-e rușine? Că făceai pușcărie ca un prost”

Dan Capatos și-a arătat nemulțumirea și a afirmat că este dezamăgit de situație, mai ales că îl cunoaște personal pe Liviu Guță și nu a avut nicio intenție de a-l pune într-o lumină negativă. Prezentatorul a încheiat spunând că ar fi fost mai bine ca manelistul să rămână departe de ochii publicului dacă nu este pregătit pentru consecințele propriilor declarații.

„Până la urmă, aceste cerșeli pe TikTok sunt, de fapt, o pomană. Ai voce, du-te la metrou, întoarce o pălărie și cântă acolo. Foarte simplu… decât să ceri să-ți pună oamenii mustață și pălării de cowboy. Nu ți-e rușine un pic așa? Chiar nu ți-e rușine? Că făceai pușcărie ca un prost. Cam ăsta este caracterul unui om care a dispărut doi ani jumătate, a făcut ce-o fi făcut și acum a redescoperit mirajul TikTok-ului și al pomenilor primite de la fanii lui. (…)

Bă, câteodată unii chiar nu merită ajutați. Și dacă el continuă așa, o să ajung să-mi pară rău pentru binele pe care i l-am făcut într-un moment foarte greu. Și cred că știe exact despre ce e vorba. Și dacă ne supărăm, scoatem și filmările. Că le mai avem pe alea cu ușile sparte, cu tot ce a făcut el pe acolo. Ce să vezi? Filma pentru Antena 1. Au rămas filmările la noi aici în arhivă”, a precizat Dan Capatos.

