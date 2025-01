Deoarece unii dintre prietenii lui nu mai știau nimic despre acesta și nu au mai reușit să ia legătura cu el, au afirmat că își fac griji și că se gândesc inclusiv că artistul ar fi murit.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Claudia, sora lui Liviu Guță, a afirmat că tot ce a apărut pe internet este fals și că fratele ei este bine.

„Vă rog să opriți toate speculațiile despre el. Să afirmi că Liviu este mort sau să-l asociezi cu cine știe ce povești este o lipsă de respect, dar și o denaturare a adevărului. Din respect pentru voi, dar și pentru a pune capăt acestor zvonuri, vreau să clarific situația. Liviu a muncit din greu o viață întreagă și a investit tot ce a avut într-o afacere care nu a reușit.

A pierdut tot ce construise, economiile lui, și a apelat la ajutorul unor prieteni apropiați. Liviu luptă pentru a-și recăpăta echilibrul. El nu a dispărut. Este viu, puternic și determinat să se ridice. În curând va reveni în țară”, a spus Claudia, sora lui Liviu Guță, în emisiunea „Un show păcătos”.

Liviu Guță a postat și el pe TikTok un live în cadrul căruia a spus că este viu și că tot ceea ce a apărut în mediul online este fals.

„Sunt profund dezamăgit de ceea ce se întâmplă în momentul de față în mass-media, pe site-urile de socializare, referitor la așa-zisa dispariție a mea. Nu am mai intrat de mult pe un live. Se dezbate un subiect care n-are nicio relevanță cu realitatea, cum că aș fi dispărut, mort sau fel de fel de invenții realizate de unii invitați de la anumite emisiuni.

Uite, sunt viu. Am anunțat pe un post TV că sunt viu și destul de sănătos. De trei sau patru zile se dezbate dispariția mea și am ales să intru live. Nu este vorba despre marketing. Nu aș fi atât de idiot să fac o chestie de publicitate ca asta. Nu am nevoie de așa ceva”, a spus Liviu Guță pe TikTok.

