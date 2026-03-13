Momente tensionante între Liviu Vârciu și un taximetrist

Liviu Vârciu a fost dat jos cu forța dintr-un taxi! Totul s-a întâmplat din cauza unei simple întrebări pe care Liviu Vârciu i-a pus-o șoferului. Prezentatorul TV a mărturisit că șoferul de taxi l-a dat jos din mașină imediat după ce acesta l-a luat întrebări. Taximetristul întârziase prea mult, iar faptul că artistul l-a întrebat despre asta, l-a scos din sărite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„M-a dat jos taxiul din mașină. Motivul că trăim în România, motivul e că mi-a dat trei minute și a venit în 12. I-am zis foarte frumos, de ce îmi dați trei minute că v-am așteptat? M-ai așteptat? Coboară! M-a bufnit râsul!”, a declarat Liviu Vârciu.

Cum a reacționat Liviu Vârciu după ce soțul Andreei Bănică l-a acuzat că i-a prins împreună

Liviu Vârciu a reacționat după ce zilele trecute, Lucian Mitrea a povestit public că l-a surprins, în trecut, dormind în pat cu Andreea Bănică. Artistul a comentat situația în stilul său caracteristic, cu mult umor.

Liviu Vârciu a avut o reacție plină de umor după ce Lucian Mitrea a povestit public o întâmplare amuzantă din perioada în care erau tineri și încercau să își construiască o carieră în București. Dezvăluirea a fost făcută într-un podcast la care a participat Andreea Bănică, iar povestea a stârnit multe râsete.

„Să-ți pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andrei între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate”, a declarat Liviu Vârciu pentru Spynews.ro. Și a continuat: „Da, noi am copilărit cumva împreună. Nu știu dacă am povestit în podcast că a fost my driver.

Eu am vrut să-l ajut pentru că l-am văzut așa amărât. Nu avea cine știe ce și aspira foarte mult la Andrei Bănică, care nu prea era de nasul lui, pentru că era un pic mai urâțel. Era urâțel, nu înțelegi? Nu era chiar chipeș. Și l-am ajutat și i-am pus numărul pe casetă, numărul de telefon ca să-l impresarieze, să fie manager. Și de acolo a izbucnit totul și a fost foarte, foarte apreciat”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE