Stiri Mondene Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început filmările pentru quiz show-ul „Prețul cel bun” De Livia Lixandru, . Ultimul update Joi, 29 iulie 2021, 11:02

„Prețul cel bun” (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind prețul unor produse prezentate.