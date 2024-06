Diana Dumitrescu a povestit recent despre locul său preferat de vacanță din țară și a dezvăluit câteva amintiri speciale din copilărie. Când vine vorba de vacanțe, destinatia preferată a frumoasei actrițe se află în România, într-un loc unic care atrage anual milioane de turiști: Delta Dunării.

Delta Dunării a cucerit inima Dianei Dumitrescu încă din copilărie, fiind unul dintre locurile în care obișnuia să meargă în vacanță. Actrița recomandă fără ezitare această destinație, nu doar pentru peisajele superbe, ci și pentru condițiile excelente de cazare care o fac să revină cu drag de fiecare dată.

„Categoric recomand Delta Dunării! Eu am și copilărit acolo, aveam o casă de vacanță, dar s-a făcut și un resort cunoscut la care am fost în urmă cu câțiva ani și am tot spus că vom reveni.

Din punctul meu de vedere, acest resort se apropie cel mai bine de cinci stele europene prin servicii, mâncare, cazare și locație. Ajungi în paradis în momentul în care pășești acolo”, a povestit Diana Dumitrescu, pentru WOWbiz.ro.

„Sunt niște locuri absolut superbe și unice în lume pe care noi le avem”

Printre activitățile preferate ale Dianei în Delta Dunării se numără plimbările cu barca și excursiile până în punctul în care Dunărea se întâlnește cu marea. Amintirile din copilărie sunt pline de momente magice.

„Pe lângă faptul că este acest resort, mai sunt și lucrurile pe care le poți descoperi prin excursii cu barca. Poți să mergi la pescuit, să vezi pelicani, să vezi cai sălbatici, să ajungi la Pădurea de la Letea.

Poți merge în Sulina, acolo unde se poate vedea locul în care Dunărea se întâlnește cu marea. Sunt niște locuri absolut superbe și unice în lume pe care noi le avem. Putem să ne bucurăm de adevărata valoare a ceea ce înseamnă Delta Dunării”, a mai dezvăluit ea.

„Sentimentul din Deltă este foarte plăcut, cumva reușești să te încarci cu energie”

Diana Dumitrescu își amintește cu drag de acele plimbări cu barca, descriind Delta Dunării ca pe un loc de poveste, unde natura își arată frumusețea în cele mai surprinzătoare moduri.

„Îmi plac cel mai mult plimbările cu barca. Când era mică, eu mergeam cu barca cu rame. Erau niște canale foarte mici atunci peste care cădeau ramurile de salcie, exact ca într-un moment celebru din desenul animat Ariel, când se plimbă ei doi cu barca.

Este un peisaj absolut feeric cu toate sălciile care cad, cu toate insectele și animalele care se aud. Acum, într-adevăr canalele s-au lărgit pentru că toată lumea merge cu bărci cu motor, dar sunt lacurile care sunt absolut liniștitoare, să vezi pelicani, dar și foarte multe păsări pe care nu le întâlnești prin București sau prin țară. Sentimentul din Deltă este foarte plăcut, cumva reușești să te încarci cu energie”, a mărturisit actrița Diana Dumitrescu, pentru sursa mai sus-menționată.

