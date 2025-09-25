Irina și Răzvan Fodor se află în vacanță, în Grecia într-unul dintre locurile unde au fost și în trecut, în urmă cu zece ani.

„Sunt pentru a treia oară în Hydra, tot pe lângă apusul ăsta frumos am mai venit și acum 10 ani cu Irina, cu barca și mi-am dat seama că eu chiar nu sunt genul care să se plictisească de locuri. Când prind drag de ceva, pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”, a scris Răzvan Fodor, pe Instagram.

La începutul acestei luni, Irina și Răzvan Fodor au aniversat 15 ani de căsnicie. Cei doi au sărbătorit aniversarea căsniciei în vacanță, în Elveția. Prezentatoarea Asia Express a povestit și o întâmplare din Elveția, când soțul ei a deranjat o doamnă. O bătrână localnică i-a abordat pe stradă, aparent deranjată de faptul că Răzvan vorbea prea tare, arătându-i chiar bastonul. Irina Fodor a intervenit rapid, explicând că este soțul ei, cu care este căsătorită de 15 ani, dezamorsând astfel situația.

O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice(în engleză, bineînțeles): „Vrei să-l împușc?” și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț .) Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.” Ea răspunde: He is too loud”. (E prea gălăgios, vasăzică)”, povestea ea, pe rețelele de socializare.

