Întrebată dacă a apelat la terapie, pentru a trece mai ușor peste problemele cu care s-a confruntat, Lora a fost sinceră.

„Da. Mi se pare obligatoriu să faci asta când lucrezi într-un astfel de domeniu și când ești înconjurat de atât de mulți oameni și auzi atât de multe păreri. Nu mai știi ce e real și ce nu.

Ai nevoie de un om imparțial, obiectiv, care, contra unei sume modice, îți spune adevărul (râde)”, a spus Lora pentru revista VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Lora a dezvăluit cum a fost drumul ei în cariera muzicală. Vedeta recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, însă a muncit foarte mult.

„Foarte greu, primul an nu știam decât drumul dintre studio și locuința unor prieteni care m-au găzduit. Mi-a trimis Dumnezeu oameni faini care au crezut în mine și care m-au învățat despre acest oraș și jungla urbană de care te poți lovi. În principiu, mi-am văzut de treaba mea, am fost muncitoare, serioasă, am urmat și sfatul mamei:

«Cu cât e un băiat mai frumos și mai bogat, cu atât fugi mai tare de el». Am avut grijă mereu la studio, eram îmbrăcată ca un băiețel și am muncit foarte mult.

Sunt mulți oameni pe care nu i-am văzut de mult, dar mă recunosc doar dacă am haine largi și șapca pe cap. M-a ajutat foarte tare tonul vocii în relația cu masculii din industrie și nu numai, și m-am păzit… bine!”, a mai povestit Lora pentru sursa citată.

GSP.RO Omul care l-a „nenorocit” pe Bănel Nicoliță. „E regretul vieții mele!” Ce a pățit fostul fotbalist, dezvăluiri cutremurătoare

Playtech.ro Viktor Orban, mesaj HALUCINANT la adresa lui Volodimir Zelenski după câștigarea alegerilor parlamentare din Ungaria. Cum l-a numit premierul ungar pe liderul ucrainean

Observatornews.ro O fetiță de 13 ani, principalul suspect al dublei crime din Botoșani. O mamă și fiica ei, imobilizată la pat, au fost ucise în casă

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2022. Săgetătorii trebuie să reziste presiunilor pe care le fac unii dintre parteneri în evaluările lor

Știrileprotv.ro Pensii 2022. Cât costă ca să îți cumperi 6 ani de vechime în muncă

Orangesport.ro Au fost publicate datele comandantului rus vinovat de genocidul din Bucea. Fraţii Kliciko, îngroziţi după ce au vizitat oraşul: ”Durere şi iar durere”

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde