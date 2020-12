Alin Panc, producător și unul dintre actorii din rolurile principale, ne-a povestit despre cum i-a venit ideea de a juca alături de Lora.

„O urmăream pe Lora de mult. Este o artista desăvârșită și un om minunat. Am hotărât să o contactăm și să îi propunem să joace în partea a dou a filmului Pup-o,mă! ,partea în care personajul principal feminin este o cântăreața gen vedetă, iar Lora se potrivea de minune.

În momentul în care a acceptat să joace în film, am fost sigur că o să facem o melodie împreună. Lora ne-a surprins minunat cu talentul ei de actriță și ne bucurăm că este cu noi în film.

Acuma sper să o surprindem și noi cu talentul nostru de cântăreți. Am vorbit cu Filip Cristinoiu și Silă George, prieteni vechi și compozitori buni, și le am spus cam ce am vrea să iasă.

Voiam o melodie trap care să atragă și publicul Lorei și pe cel tânăr și să- l facă să și dorească să vină la film. Sperăm că am reușit să le facem o surpriză plăcută și veselă”, ne-a declarat actorul Alin Panc.

