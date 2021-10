Doar doi ani a durat căsnicia lui Dan Badea cu Lora. Artista a vorbit acum deschis despre motivele pentru care mariajul ei nu a durat. În cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, Lora a mărturisit că, de fapt, căsnicia ei a rezistat doar un an, pentru că ultimul an a fost mai mult absentă din relație, fiind și foarte ocupată cu proiectele pe care le avea la vremea respectivă.

„În 2014 eram căsătorită din 2012. Măritișul a ținut un an, bine… a mai fost un an așa de… greu. Era pe final și era de mult. Ajungeam acasă și dormeam în principiu. Marți o luam de la capăt. Un an de zile a fost așa. Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a declarat Lora.

În perioada aceea, Lora era în juriu la emisiunea „Next Star” de la Antena 1, unde filma 14-15 ore pe zi. Oboseala și problemele și-au spus cuvântul, astfel că vedeta a recunoscut că la un moment dat nu mai avea nicio reacție atunci când urcau copiii pe scenă.

Lora mărturisește că și ea a avut o parte din vină în această căsnicie. Artista și Dan Badea au decis să divorțeze, iar ea a fost foarte împăcată cu decizia pe care a luat-o. Acum fiecare și-a refăcut viața și au lăsat în urmă trecutul.

„Bineînțeles că nu a mers și din cauza mea. Mariajul a eșuat din cauza… vieții care așa a dus lucrurile. Am simțit la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bate. Energia mea era acolo. Filmam 14-15 ore. Nu mai înțelegeam nimic și nu mă mai emoționau copiii”, a mai spus Lora în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum a început povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu

După divorțul de Dan Badea, Lora a început o relație cu Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea. El era managerul artistei, iar problemele pe care le aveau i-a apropiat.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora.

Citeşte şi:

Ce a dezvăluit Laurențiu Reghecampf despre Anamaria Prodan în cartea ei. „Ea nu a permis nimănui să vorbească un cuvânt rău despre mine”

Anunțul făcut de Emil Rengle la 3 ani de când a câștigat „Românii au talent”: „Am fost și cu femei, și cu bărbați”

Detalii neștiute din trecutul lui Emil Mitrache, Americanu’ din „La Bloc”: „Asta mi-a fost soarta, nu regret nimic”

PARTENERI - GSP.RO Ar avea datorii mari la cămătari și ar fi fugit din țară! Probleme uriașe pentru un fost jucător de la FCSB

Playtech.ro ȘOC! Vestea INCREDIBILĂ pentru România din decembrie! Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul!

Observatornews.ro Mirel Joacă Bine a fost ucis în timp ce comitea un jaf în Italia. Românul a fost împușcat de proprietarul unui magazin

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2021. Leii sunt foarte implicați emoțional în anumite relații pe care ar trebui să le abordeze altfel

Știrileprotv.ro Un artist din România, antivaccinist convins, a fost răpus de COVID-19

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic