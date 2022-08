Lora recunoaște că se îndrăgostește foarte repede, însă când își dă seama că nu e ceva bine, îi trece la fel de repede. „Mă îndrăgostesc repede și dacă nu e ce trebuie, îmi trece la fel de repede. Sunt artist și mă hrănesc din imaginație dacă vreau să scriu despre un anumit subiect care nu e în concordanță cu realitatea”, a spus artista pentru ciao.ro.

De asemenea, cântăreața spune că lasă foarte mult de la ea, însă nu mai este dispusă să facă niciun fel de compromis într-o relație.

„Las mult de la mine chiar dacă par foarte strictă. Și după ce las mult, vine o zi când, aparent din senin, te trezești un om eliberat de iubirea mea”, a declarat cântăreața.

Partenerului nu i-ar mai ierta lipsa iubirii. „E o listă lungă și ca să scurtez, nu aș ierta lipsa iubirii și efectele ei secundare. Asta nu înseamnă că dacă iert ceva mai rămân și în relație”, spune Lora.

„Iubitul meu mă inspiră pentru cât de mult crede în talentul meu”

Recent, Lora a lansat o nouă piesă care se numește „Emilian” și a povestit cum a ajuns să scrie versurile melodiei.

„Eram în tabăra de muzică, la Susai, și echipele pentru sesiunile de compoziție erau pe modul surpriză. Nu știai dinainte cu cine vei fi în sesiune. Și când am intrat în studio și l-am văzut pe Doc, mi-am propus să fac o piesă despre primul cuvânt pe care Doc îl rostește. Și el s-a aplecat pe geam și a început să strige: «Emilian, hai sus că am început sesiunea, lasă FIFA!» (Emilian juca FIFA cu iubitul meu) Și uite așa am început să cânt «Tu, Emi, Emilian, nu mai bate mingea pe maidan»”, a povestit vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

Ionuț Ghenu este alături necondiționat de Lora și o susține în fiecare decizie pe care o ia. Iubitul îi este și manager.

„Spun acolo «… și tot sper să îmi crezi inima și ochii verzi». Mă refer la ochii mei. Iubitul meu mă inspiră pentru cât de mult crede în talentul meu. Dacă aș crede în mine 20% din cât crede el, aș fi mai puțin anxioasă”, a mai spus Lora.

